Journée incroyable à venir entre Manille, Okinawa et Jakarta. Huit matchs, six qui revêtent un enjeu capital et deux autres qui… ouais, deux autres. Début de ce délicieux menu à 9h30 et fin du bal aux alentours de 17h30 ce soir, à vos marques, prêts, Coupedumondez.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

9h30 : Australie – Géorgie

Australie – Géorgie 10h : Italie – Porto Rico

Italie – Porto Rico 10h40 : Grèce – Monténégro

Grèce – Monténégro 11h45 : Brésil – Lettonie

Brésil – Lettonie 13h10 : Allemagne – Slovénie

Allemagne – Slovénie 14h : République Dominicaine – Serbie

République Dominicaine – Serbie 14h40 : Team USA – Lituanie

Team USA – Lituanie 15h30 : Espagne – Canada

Rappel des classements

Le match à ne pas rater : Espagne – Canada

Un choc énorme, un match que l’on s’attendait plutôt à voir dans le dernier carré de cette Coupe du Monde, mais un match qui va bel et bien qualifier son vainqueur pour les quarts de finale mais, surtout, éliminer son perdant ! Les Canadiens avaient cartonné la France, le Liban et la Lettonie d’entrée de jeu mais sont tombés sur un os vendredi contre le Brésil, remettant ainsi leur destin dans les mains d’un match face à la terrible Espagne. La Roja ? Idem avec trois victoires sans trembler mais face à des adversaires beaucoup plus faibles (Côte d’Ivoire, Iran et… Brésil) mais une défaite surprise face aux snipers lettons. Résultat des courses ? Les NBAers canadiens et la somptueuse et “invincible” Roja vont donc se taper à 15h30 pour bouter l’autre hors d’Asie et lui signifier, dans le même temps, qu’il faudra sans doute passer par un TQO pour jouer les Jeux Olympiques de 2024. C’est plus un match à enjeu là, c’est l’un des main events internationaux les plus fous de ces dernières années.

Mais aussi….

On commence par les deux matchs – désolé – peu intéressants du jour : Grèce – Monténégro et Australie – Géorgie. Tout ce petit monde est d’ores et déjà éliminé, les Boomers ont validé quant à eux leur place pour les JO 2024 alors que les trois formations européennes devront quoiqu’il arrive passer par un TQO dans le meilleur des cas. Des calculs d’apothicaires pourraient nous pousser à vous expliquer en quoi le Monténégro a tout intérêt de battre la Grèce, par exemple, mais très franchement aujourd’hui… on va se concentrer sur autre chose.

Cet autre chose ? Six matchs de fous, cinq si on zappe le Canada – Espagne dont on vous a déjà parlé un peu plus haut. Serbie – République Dominicaine, Italie – Porto Rico et Brésil – Lettonie ? C’est bien simple, les vainqueurs partent en quarts, les perdants partent chez eux. Incroyable enjeu et enjeu olympique également, puisque l’Europe et l’Amérique doivent encore offrir deux places chacun pour Paris 2024. Les deux autres matchs seront quant à eux des finales de groupe entre Team USA et la Lituanie et la Slovénie et l’Allemagne, les gagnants de ces duels ayant à priori le droit à un quart de finale et un bracket plus abordable, encore que.

Huit matchs au menu et une bonne partie d’entre eux qui se joueront avec un couteau sous la gorge, une épée de Damoclès au dessus de la tête ou toute autre sorte d’arme blanche, démerdez-vous. Tellement hâte, FIBA vie.

Source : FIBA