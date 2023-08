A vos marques, prêts, partez ! La Coupe du Monde 2023 démarre aujourd’hui à 10h avec un match entre l’Italie et l’Angola, et sept autres rencontres qui suivront tout au long de la journée. Par ici le programme complet de ce Day 1 !

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h : Angola – Italie

Angola – Italie 10h : Finlande – Australie

Finlande – Australie 10h45 : Mexique – Montenegro

Mexique – Montenegro 11h15 : Lettonie – Liban

Lettonie – Liban 14h : République dominicaine – Philippines

République dominicaine – Philippines 14h10 : Allemagne – Japon

Allemagne – Japon 14h30 : Égypte – Lituanie

Égypte – Lituanie 15h30 : France – Canada

🏀 Programmation du vendredi 25/08 :

🇦🇴-🇮🇹 : 10h00 – beIN 4⃣

🇫🇮-🇦🇺 : 10h00 – beIN 2⃣

🇲🇽-🇲🇪 : 10h45 – beIN 5⃣

🇱🇻-🇱🇧 : 11h15 – beIN 1⃣

🇩🇴-🇵🇭 : 14h00 – beIN 4⃣

🇩🇪-🇯🇵 : 14h10 – beIN 5⃣

🇪🇬-🇱🇹 : 14h30 – beIN 6⃣

🇨🇦-🇫🇷 : 15h30 – beIN 1⃣ pic.twitter.com/CK1e29iN6c

— Henri G (@HenriGALIPON) August 24, 2023

Le match à ne pas rater : France – Canada

On n’a absolument rien contre les Mexicains hein, ni contre les Japonais d’ailleurs, mais la grosse affiche de la journée verra évidemment s’affronter l’Équipe de France et le Canada. La France, sa médaille de bronze aux derniers mondiaux et sa médaille d’argent olympique dans le background, le Canada, officiellement l’équipe frisson de cette Coupe du Monde, tant qu’elle n’aura pas déçu en tout cas. Des valeurs sûres du basket FIBA d’un côté (De Colo, Batum, Gobert, Fournier…), des paris de l’autre, paris FIBA dont on sait déjà que le talent est immense (Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett…), et donc un match monstrueux dès le premier jour, entre les deux équipes favorites de leur groupe et, surtout, deux des, allez, cinq ou six favoris au titre mondial. L’heure ? 15h30. Le droit de rater ce match ? Absolument pas.

Mais aussi….

Les Italiens qui devront assoir immédiatement leur statut de favori du Groupe A devant l’Angola, et Karl-Anthony Towns qui fera ses débuts face à une équipe des Philippines à domicile. Lauri Markkanen tentera pour sa part de choker les Australiens, alors que dans la même poule les Allemands ne devront rien laisser aux Japonais. On suivra également le choc entre Mexique et Montenegro, qui pourrait déjà décider d’une partie du destin de la poule (Lituanie et Égypte s’affrontent dans l’autre match), alors que la Lettonie et le Liban devront profiter de leur duel pour remporter un match qui pourrait bien être leur seule victoire du mois d’août.