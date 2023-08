C’est le petit jeu habituel à la veille d’une grande compétition. Les médias s’y prêtent volontiers et ont donc une fois de plus posé leurs pronostics pour cette Coupe du Monde 2023. On fait le point !

32 équipes, 8 poules, 384 joueurs, mais très peu d’élus. Qui seront les grands gagnants de cette Coupe du Monde 2023, aussi bien collectivement qu’individuellement ? Petit tour d’horizon de l’avis de nos confrères accrédités, où l’on constate une certaine forme de passion pour Team USA, Luka Doncic et Rudy Gobert.

Quel pays remportera la Coupe du Monde ?

1. USA – 61.5 %

2. France – 9.9 %

3. Espagne – 8.7 %

4. Slovénie – 4.3 %

5. Australie – 3.7 %

Quels pays ont le plus de chances de monter sur le podium ?

1. USA – 92.5 %

2. France – 49.1 %

3. Espagne – 42.2 %

4. Canada – 27.3 %

5. Australie – 20.5 %

6. Slovénie – 19.3 %

7. Allemagne – 14.3 %

8. Serbie – 12.4 %

Quel groupe est le plus difficile ?

1. Groupe H : Canada, Lettonie, Liban, France – 37.9 %

2. Groupe E : Allemagne, Finlande, Australie, Japon – 35.4 %

3. Groupe C : USA, Jordanie, Grèce, Nouvelle-Zélande – 19.9 %

4. Groupe G : Iran, Espagne, Côte d’Ivoire, Brésil – 2.5 %

5. Groupe A : Angola, République dominicaine, Philippines, Italie – 1.9 %

6. Groupe B : Soudan du Sud, Serbie, Chine, Porto Rico – 1.3 %

7. Groupe D : Égypte, Mexique, Monténégro, Lituanie – 0.6 %

7. Groupe F : Slovénie, Cap-Vert, Géorgie, Venezuela – 0.6 %

Quelle équipe sera la plus grande surprise de la Coupe du Monde ?

1. Philippines – 22.2 %

2. Canada – 9.9 %

3. Allemagne – 7.4 %

3. Soudan du Sud – 7.4 %

5. Japon – 6.8 %

6. République dominicaine – 5.6 %

7. Finlande – 4.3 %

8. Grèce – 3.7 %

8. Lettonie – 3.7 %

Quelle équipe sera la plus grosse déception de la Coupe du Monde ?

1. Canada – 10.5 %

2. Espagne – 9.9 %

2. USA – 9.9 %

4. Slovénie – 9.3 %

5. Serbie – 8.6 %

6. Grèce – 8.0 %

7. Australie – 7.4 %

7. Chine – 7.4 %

8. Philippines – 5.6 %

Sur quelle équipe la pression est-elle la plus grande ?

1. USA – 61.5 %

2. Philippines – 11.2 %

3. Espagne – 6.8 %

4. France – 4.3 %

5. Japon – 3.1 %

6. Canada – 2.4 %

7. Allemagne – 1.9 %

7. Slovénie – 1.9 %

Qui sera le MVP de la compétition ?

1. Anthony Edwards – 21.1 %

2. Luka Doncic – 13.8 %

3. Jalen Brunson – 10.5 %

4. Shai Gilgeous-Alexander – 5.9 %

5. Rudy Gobert – 4.6 %

6. Brandon Ingram – 3.9 %

6. Austin Reaves – 3.9 %

8. Bogdan Bogdanovic – 2.6 %

8. Tyrese Haliburton – 2.6 %

8. Willy Hernangomez – 2.6 %

Quel joueur terminera meilleur marqueur du tournoi ?

1. Luka Doncic – 52.6 %

2. Anthony Edwards – 7.9 %

3. Lauri Markkanen – 5.9 %

4. Shai Gilgeous-Alexander – 5.3 %

5. Jordan Clarkson – 5.3 %

Quel sera le meilleur rebondeur du tournoi ?

1. Rudy Gobert – 39.5 %

2. Jaren Jackson Jr. – 9.2 %

3. Walter Tavares – 5.3 %

3. Jonas Valanciunas – 5.3 %

5. Karl-Anthony Towns – 4.6 %

Quel sera le meilleur passeur du tournoi ?

1. Luka Doncic – 32.9 %

2. Jalen Brunson – 9.9 %

3. Josh Giddey – 7.9 %

4. Tyrese Haliburton – 6.6 %

4. Dennis Schröder – 6.6 %

Qui remportera le ‘Wanda Rising Star Award’ remis au meilleur jeune ?

1. Josh Giddey – 20.0 %

2. Paolo Banchero – 18.3 %

3. Juan Nunez – 10.8 %

4. Kai Sotto – 9.2 %

5. Nikola Jovic – 5.8 %

Quel joueur sera le meilleur défenseur du tournoi ?

1. Rudy Gobert – 34.4 %

2. Jaren Jackson Jr. – 18.5 %

3. Mikal Bridges – 3.2 %

4. Alberto Diaz – 2.5 %

4. Dennis Schröder – 2.5 %

À quel joueur confieriez-vous la gestion de la dernière possession ?

1. Luka Doncic – 45 %

2. Anthony Edwards – 8.6 %

3. Bogdan Bogdanovic – 5.7 %

4. Jordan Clarkson – 4.3 %

5. Austin Reaves – 3.6 %

Qui sera le meilleur coach du tournoi ?

1. Steve Kerr – 42.0 %

2. Sergio Scariolo – 11.5 %

3. Vincent Collet – 9.6 %

4. Chot Reyes – 4.5 %

5. Tom Hovasse – 3.8 %

Source : FIBA