C’est une discipline de plus en plus considérée, par le public, comme par les instances qui l’alimentent. Ce jeudi, l’équipe de France a dévoilé la courte liste des quatre joueurs qui la représenteraient à la Coupe d’Europe de 3×3. On fait le point.

À un an des Jeux olympiques de Paris 2024 – auxquels est conviée la discipline du 3×3 – l’équipe de France masculine se prépare à disputer l’Euro, qui se tiendra du 5 au 7 septembre à Jérusalem. Pour disputer cette compète, Karim Souchu, le sélectionneur des Bleus version 3×3, a renouvelé sa confiance auprès des quatre joueurs qui ont permis à l’équipe de France d’y prendre part, en se qualifiant lors du tournoi de Bratislava en juin dernier.

La France a récemment grimpé à la 6e place du ranking 3×3 de la FIBA. Il est donc importantissime de faire belle figure dans cet Euro, où la Serbie – reconnue comme la meilleure nation de 3×3 – sera en chasse… d’un cinquième sacre consécutif. Avec un championnat d’Europe par an (année 2020 exclue), cela fait depuis 2018 que la Serbie domine outrageusement le vieux continent. Les Bleus ont-ils les armes pour mettre fin à cette dictature des terrains en extérieur ? Sachant que six des neuf meilleurs joueurs du monde sont serbes – toujours en s’appuyant sur le ranking FIBA – la tâche s’annonce compliquée. Pas totalement hors de portée, mais compliquée.

Allez, allumez-nous cette flamme et dispersez de belles promesses, un peu moins de 365 jours avant l’évènement le plus important de l’histoire de la discipline.

📣 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝟑𝐱𝟑

4 joueurs ont été sélectionnés pour représenter la France lors de la Coupe d’Europe 3×3 du 5 au 7 septembre à Jérusalem ⚔️🇨🇵

➕ d’infos : https://t.co/FeIIZsR4CY pic.twitter.com/T1mTI2afcq

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 24, 2023