Comment bien réussir sa rentrée basket ?

Lundi 4 septembre, c’est la rentrée des écoliers français. Pour débuter sa saison dans de meilleures dispositions que l’équipe de France, TrashTalk dresse une liste – totalement exhaustive – des cases à cocher avant de refouler les parquets et salles de classe.

Prendre la résolution d’utiliser un agenda pour ne rien oublier (et quand il y a Victor Wembanyama sur la couverture, c’est encore mieux)*

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2023-24 ! ⭐️

Année olympique… couverture mythique ! 🇫🇷

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances

Écoles, collèges et lycées : on sera là pour la rentrée ! 🥰

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️

➡️ https://t.co/NiDIQXo3jc pic.twitter.com/DEogFPGUqh

Payer sa licence le plus tôt possible pour mettre son club dans les meilleures dispositions

Ne pas débarquer au premier entraînement sans s’être imposé deux ou trois footings au préalable ; ou alors venir très motivé, car la séance « physique » risque d’absorber des âmes

S’équiper des nouvelles chaussures « 900 NBA MID-3 » de chez Tarmak : rpz les enfants des années 90 qui n’avaient pas la chance d’acheter Français ET tendance

Interview TrashTalk x Clément Fernandes et Eva Marsac : le duo derrière les chaussures Tarmak !https://t.co/aJ7sVa1kRM

S’imposer un minimum de 15/20 minutes de boulot à la sortie des cours, pour éviter de manger la même remontrance que les joueurs de l’Olympique Lyonnais à la parent-prof

Commencer à réviser les 30 previews en 30 jours : y’a eu du mouvement en NBA cet été, ce serait bête d’arriver les mains dans les poches

Préparer les 30 Previews en 30 Jours, c’est aussi réaliser que Willie Cauley-Stein a vraiment signé en Italie.

Top 6 de la Draft 2015.

Profiter du dernier mois avant la reprise NBA pour vivre comme un humain normalement constitué : lire, passer du temps avec sa famille, dormir de 22h à 7h…

Chercher une gourde dans la baraque pour éviter de boire « en wifi » toute la saison dans celle d’un coéquipier.

S’assurer de ne pas être dans l’équipe d’un fils de coach – ou accepter de le voir jouer 40 minutes par match.

S’étirer les mollets dans les escaliers une fois tous les deux jours : gain de détente assuré.

Ne pas écouter la conseillère d’orientation quand elle dit que vos résultats ne permettent pas vos ambitions. L’Homme est fait pour se chercher dans ses jeunes années. Ceux qui se trouvent auront tout le temps de se perdre plus tard.

Ne pas se prendre pour un autre : vous êtes la meilleure version de vous-même, à condition d’accepter vos qualités et défauts. Exemple à suivre : Nikola Jokic qui « sexifie » les bras-roulés et le jeu au poste. Exemple à ne pas suivre : Rudy Gobert qui bosse le tir à 3-points avant de savoir jouer ses un-contre-un au poste.

Rudy Gobert is serious about being a stretch 5 👀 pic.twitter.com/9NvRHF3dnw

S’abonner aux bonnes chaînes YouTube pour tirer profit à 100% de ses moments de repos.

Faire le ménage sur ses réseaux sociaux : une nouvelle année commence, il n’est pas trop tard pour effacer certains posts douteux. Exemple.

Se limiter à une coudière – grand max – et s’autoriser une genouillère si vous êtes l’un des meilleurs scoreurs de votre équipe.

Quelques conseils, un peu de promo, mais surtout une excellente rentrée de la part de toute la rédaction de TrashTalk ! Que votre saison soit réussie et pleine d’émotions.