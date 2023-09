Vidéo : l’incroyable 3-points égalisateur de Mikal Bridges face au Canada

Même si Team USA est tombée une nouvelle fois dans le match pour la troisième place ce matin, Mikal Bridges a sorti l’une des actions les plus folles de cette Coupe du Monde, avec un 3-points improbable suite à un lancer-franc raté. Séquence replay si vous l’avez raté.

Le score est de 111-108 pour le Canada. Il reste 4,2 secondes à jouer dans le match. Mikal Bridges est sur la ligne pour tirer son deuxième lancer.

À ce moment-là, difficile d’imaginer autre chose qu’une nouvelle défaite des Américains. La seule chance de se sauver pour Team USA ? Rater volontairement le lancer-franc, prendre le rebond offensif, aller derrière la ligne à 3-points, et rentrer le shoot. Le genre d’enchaînement qui arrive environ une fois sur 100.

Devinez ce qui est arrivé :

Comme attendu, Bridges rate son lancer. Mais surtout, il profite de la passivité du Canada pour prendre le rebond. Et ensuite c’est le talent qui parle. La star des Nets envoie un missile depuis le corner pour égaliser, et sauve Team USA en forçant la prolongation.

Les rabat-joie diront que Mikal a mordu la ligne des lancers avant que la balle ne touche l’arceau (ce qui est interdit), mais ça reste une action absolument exceptionnelle. Et puis bon, le Canada a fini par l’emporter en prolongation 127-118, et Shai Gilgeous-Alexander s’est vengé sur Mikal. Donc on n’en tiendra pas rigueur.

