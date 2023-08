De passage dans le podcast de The Athletic, Channing Frye a évoqué les Finales NBA 2016 auxquelles il a pris part avec les Cavaliers. Il s’est notamment livré sur le tournant de cette série qui a permis à son équipe d’aller décrocher le titre : la suspension de Draymond Green.

Entre 2015 et 2018, les Warriors et les Cavs se sont livrés une des plus belles batailles de l’histoire de la NBA, s’affrontant en Finales quatre années de suite. Au milieu de trois sacres de Golden State, Cleveland n’est parvenu à décrocher qu’un titre, en 2016. Mais pas n’importe quel titre, puisque c’est à l’issue d’une des séries les plus mythiques de tous les temps que les Cavs ont soulevé le trophée Larry O’Brien.

Si la victoire de Cleveland est aussi marquante, c’est avant tout en raison du scénario de ces Finales NBA 2016. Face à des Warriors qui ont roulé sur la saison régulière et obtenu le meilleur bilan de l’histoire (73-9), les Cavaliers ne partent pas favoris… et ils subissent rapidement la loi des champions en titre. Après quatre matchs, Golden State mène 3-1 et semble se diriger tout droit vers un nouveau titre.

Mais lors de la conférence de presse qui suit le match 4, LeBron James revient sur un incident intervenu à trois minutes de l’issue de la rencontre : une altercation entre Draymond Green et lui-même. En tant que leader, il met la pression sur la NBA pour que cette action soit revue et des sanctions prononcées. Quelques heures plus tard, le verdict tombe : LeBron écope d’une faute technique, et Green d’une faute flagrante. Problème, c’est la quatrième flagrante sifflée contre Dray dans ces Playoffs 2016. Et ça, ça vaut une suspension pour le match suivant.

It's official: #Warriors Draymond Green assessed a flagrant foul for his swipe in Game 4. Suspended for Game 5. pic.twitter.com/UybFbSouN7

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 12, 2016

Cette action, qui peut paraître assez anodine, s’avère donc être le tournant des Finales, puisque les Cavs vont profiter de l’absence de Dray au game 5 pour se relancer, inverser la tendance et finalement s’imposer 4-3 au bout d’une folle remontée. Sans rien enlever au mérite de LeBron James et de sa bande, il y a fort à penser que le scénario de la série aurait été différent si l’intérieur des Warriors n’avait pas manqué le match 5. Cette suspension est un immense “What if” qui a peut-être privé Golden State d’un four-peat inédit dans l’histoire de la NBA.

Mais ne rentrons pas dans la science fiction, et concentrons nous plutôt sur le présent. Le présent dans lequel Channing Frye s’est livré sans langue de bois sur les Finales 2016. Voilà ce que l’ancien intérieur de Cleveland a répondu quand on lui a demandé si les Cavaliers avaient provoqué Draymond Green pour causer sa suspension :

“Bien sûr. Tout le monde le provoquait […] Il n’aurait pas dû faire autant de fautes. Il n’aurait pas dû donner des coups. Ce n’est pas notre faute. On devait reprendre l’avantage. Si quelqu’un a ses lacets défaits, je marche dessus. Pas de tort, pas de faute. Ça fait partie du jeu.” Channing Frye pour The Athletic (via NBC Sports)

Comme ça, c’est clair. Channing Frye n’a pas de mal à le reconnaître, lui et ses coéquipiers ont fait exprès de provoquer Draymond Green pour le faire craquer. Et leur plan a fonctionné, puisque c’est suite à un écran bien musclé signé LeBron James que l’intérieur des Warriors est sorti de ses gonds. La pression mise par le King en conférence de presse montre bien que les Cavs étaient conscients de la suspension qu’encourait leur adversaire.

Certains diront que c’est un coup bas, d’autre que c’est le jeu. Quoi qu’en on pense, le résultat est le même : cette action a changé l’histoire de la NBA et des deux franchises. Si vous voulez refaire le monde et en savoir plus sur ce gigantesque “What if”, TrashTalk en a fait une enquête qui vaut le détour !

Source : The Athletic, NBC Sports