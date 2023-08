Shams Bomb ! Agent libre non-restreint, Derrick Jones Jr. vient de signer un contrat d’un an du côté de Dallas. Après la prolongation de Josh Hart à New York hier, ça fait deux breaking news en moins de 24h ! On ne vous cache pas qu’on commençait à désespérer à la rédac’.

Les Mavericks continuent de recruter à prix malin ! Après s’être attachés les services de Grant Williams, Seth Curry ou encore Richaun Holmes, ils viennent de signer un nouvel agent libre en la personne de Derrick Jones Jr.. Le montant du contrat n’est pas encore connu, mais l’insider d’ESPN Shams Charania, qui a annoncé la nouvelle, précise qu’il est entièrement garanti pour une durée d’un an.

Passé par quatre franchises différentes depuis sa draft en en 2016, Derrick Jones Jr. évoluait à Chicago la saison dernière, où il a affiché une moyenne de 5 points et 2,4 rebonds à 50% au tir en 14 minutes. Il avait visiblement des envies d’ailleurs (ou de décrocher un plus gros contrat) puisqu’il a décliné sa player option de 3,6 millions de dollars la saison au début de l’été, devenant agent libre non-restreint. Il faut dire qu’avec l’arrivée de Torrey Craig sur les postes 3-4, son temps de jeu risquait d’être réduit la saison prochaine.

Mais sa décision de tester le marché n’a visiblement pas été la bonne, puisqu’il va devoir se contenter d’un petit contrat d’un an du côté de Dallas, où il devrait tout de même trouver des minutes en sortie de banc derrière Grant Williams et Maxi Kleber sur le poste d’ailier fort. Joueur ultra athlétique et très bon défenseur, il apportera un peu de solidité à la raquette des Mavs ainsi que des solutions supplémentaires en attaque par sa capacité à finir sur des lobs, que Luka Doncic ne devrait pas avoir de mal à lui envoyer.

Voici 6 minutes de highlights de Derrick Jones Jr, le voltigeur !

⚠ La vidéo date de janvier 2021.

(via SP Productions, sur YouTube) pic.twitter.com/KGJUDfLVeS

— Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) August 9, 2023

Reste à voir le tarot, mais la signature de Derrick Jones Jr. pourrait être un nouveau joli coup de la part du GM Nico Harrison, à qui on ne peut pas reprocher son inactivité cet été. Rendez-vous en octobre pour voir si tous les moves réalisés payent et suffisent à faire des Mavericks un contenter !

Source : The Athletic