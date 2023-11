Les Dallas Mavericks se sont imposés 114 à 105 face aux Chicago Bulls cette nuit et ce malgré un Luka Doncic très moyen. La quatrième victoire en autant de matchs pour les Texans.

Portés depuis le début de la saison par un immense Luka Doncic, les Mavericks étaient toujours invaincus avant d’affronter les Bulls ce mercredi. Or, contre les taureaux, les hommes de Jason Kidd sont allé chercher leur quatrième victoire malgré un tout petit match (pour lui) du génie slovène : 18 points, 7 rebonds et 10 passes décisives à 31% au shoot et 13% de loin.

Le MVP du match se nomme Grant Williams, puisque le postérieur le plus opulent du Texas a envoyé 25 points et sept bombinettes derrière l’arc dont l’une très clutch à la fin de la rencontre. Il faut également souligner la belle partie de Tim Hardaway Jr à 24 points en sortie de banc, lui aussi très clutch, décidément.

Grant Williams dropped a new Mavs career-high in their home W 👀

25 PTS

5 REB

7/9 3PM pic.twitter.com/qd6pxrsZIO

— NBA (@NBA) November 2, 2023

Les Mavs ont résisté malgré un Nikola Vucevic qui a su profiter de l’inexpérience de la raquette de Dallas. Le Monténégrin a envoyé 21 points et 20 rebonds, devenant ainsi le premier joueur des Bulls à dépasser les 20/20 depuis Pau Gasol le 6 décembre 2014. Neuf longues années, le genre de statistique qui ferait s’étouffer Joakim Noah avec son bang. A noter que Dallas était encore privé cette nuit de Kyrie Irving pour la deuxième rencontre consécutive, l’arrière ressentant toujours une gêne au pied gauche.

Kyrie qui pourrait néanmoins revenir pour le prochain match de son équipe, le premier du In-Season Tournament face aux champions en titre, les Denver Nuggets. L’occasion de tester pour de bon la valeur de ces Mavs toujours invaincus ?