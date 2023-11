Encore un Warriors – Kings, le… treizième depuis avril, et cette fois-ci c’est Klay Thompson qui a eu le dernier mot après un finish à couper le souffle. Les Splash Brothers ont encore éclaboussé tout le monde, depuis le temps qu’on vous dit de mettre un k-way.

Warriors – Kings, again. Plus qu’un classique, un refrain qui revient… souvent depuis le printemps. Combien de fois ? Treize fois. Ouais, depuis le mois d’avril les deux équipes se sont donc joués plus souvent que certains couples se sont touchés. Ouais on ose, oui on dénonce.

7 matchs de playoffs

1 match de summer league

2 matchs de présaison

3 matchs de SR (1 la saison dernière)

Kings et Warriors se sont affrontés 13 fois depuis début avril (210 jours)😭 https://t.co/TPXAPFJtjo

— Kings France (@KingsFrance_fr) November 1, 2023



Ce treizième acte ? Longtemps indécis, jusqu’à la minute 48 finalement. Pas de De’Aaron Fox, blessé, Davion Mitchell dans le cinq pour laisser à Malik Monk son espace en sortie de banc, et le premier à se mettre en avant dans ce match n’est autre que Draymond Green. Deux shoors à 3-points d’entrée, se mettre en avant en shootant les fesses en arrière, un comble. S’en suivra un chassé-croisé digne d’un week-end juilleto-aoutien sur l’A7, avant ce finish de fou malade, comme souvent entre ces deux équipes de zinzins de l’espace.

THE ENDING TO WARRIORS-KINGS 😱

– Steph floater to go up by 1 with 0:32 left

– Sabonis jumper reclaims the lead at 14.5

– Klay calls GAME with 0.2 on the clock

WOW. pic.twitter.com/ZtJYrFsoJt

— NBA (@NBA) November 2, 2023

SPLASH ! Victoire des Warriors et les Dubs sont à 4-1, défaite des Rois qui sont désormais à 2-2. Prochaines rencontres entre les isnéparables ? Le 29 novembre et le 26 janvier… avant de se retrouver en Playoffs en avril ?