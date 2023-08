WOJ BOMB, CECI N’EST PAS UN EXERCICE ! Une news vient enfin de tomber en ce platonique début de mois d’août ! Elle nous vient tout droit de New York, où Josh Hart vient de prolonger pour un montant de 81 millions de dollars sur 4 ans.

Entre Josh Hart et les Knicks, l’histoire est partie pour durer ! La prolongation était dans les tuyaux depuis le début de l’été, et elle est désormais officielle : le joueur de 28 ans vient de signer une extension à hauteur de quatre ans et 81 millions de dollars annonce l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski.

New York Knicks G Josh Hart is finalizing a four-year, $81 million contract extension, Aaron Mintz, Dave Spahn and Steven Heumann of @CAA_Basketball tell ESPN. Deal delivers Hart a total of $94M through 2027-2028 season. pic.twitter.com/PNlhKWka4g

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2023

Avec ce deal de 81 millions sur quatre ans, Josh Hart touchera un peu plus de 20 millions de dollars l’année. Un chèque généreux, mais qui n’a rien d’excessif quand on sait l’importance de l’arrière energizer depuis son arrivée dans la Big Apple, en février dernier. En plus d’une ligne de stats très intéressante (10,2 points, 7 rebonds et 3,6 passes à 58% au tir dont 52% de loin), Josh Hart a tout de suite apporté la grosse défense, le hustle et la combativité qui lui collent à la peau. Il a été un vrai facilitateur pour cette équipe de New York, qui a retrouvé les demi-finales de conférence pour la première fois depuis 2013.

Ce joli pactole est aussi un moyen de récompenser le nouveau chouchou du Madison Square Garden pour sa fidélité, lui qui a fait une fleur à sa franchise au début de l’été en activant sa player option pour la saison 2023-24 (13 millions de dollars) au lieu de tester le marché. Comme une preuve de l’amour qu’il a pour la ville de New York et de son envie d’y rester, clamée à plusieurs reprises. Ce geste a permis aux Knicks de conserver leur mid level exception, avec laquelle ils ont ensuite pu signer Donte DiVincenzo, ancien coéquipier de… Josh Hart (et Jalen Brunson) à la fac du coté de Villanova.

L’histoire est belle, et il n’y a rien de plus logique que de voir les deux camps s’entendre sur un joli deal... même à ce moment de l’été, alors que le joueur est actuellement avec Team USA pour préparer la Coupe du Monde. Cela ne l’empêche visiblement pas de discuter affaires et de préparer son avenir en parallèle. Il n’y a pas que sur les parquets que le bonhomme sait tout faire !

Source : ESPN