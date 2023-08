Quatrième match de préparation pour l’équipe de France ce soir face à la Lituanie. Les Bleus tenteront d’enregistrer un nouveau succès après avoir battus la Tunisie, le Monténégro et le Vénézuela. Rendez-vous à 20h30 à Orléans pour ce dernier match de la préparation en France.

Objectif 4/4 pour les Bleus ! Après trois premiers matchs convaincants, l’équipe de France reçoit ce soir à 20h30 la Lituanie à Orléans. Une formation dite “plus complète et plus expérimentée” que les trois (Tunisie, Monténégro, Vénézuela) déjà affrontées. Ce sera aussi l’occasion de capter une dernière fois l’énergie du public français avant de s’envoler pour… la Lituanie puis l’Asie afin de de disputer le Mondial.

Les Bleus sont assez sereins dans cette préparation et monte en puissance au fil des rencontres à mesure que les adversaires montent de niveau. Rudy Gobert, Guerschon Yabusele et Evan Fournier sont particulièrement en vue mais l’assise collective française reste comme l’une des plus grandes satisfactions de ce début de préparation. Offensivement très à propos, les Bleus s’appuient surtout sur un verrou défensif très compact avec une énergie collective indéniable.

Face à la Lituanie de Jonas Valanciunas et Rokas Jokubaitis, jeune meneur du Barça, l’équipe de France devra continuer à proposer du sérieux et de l’application pour garder son invincibilité dans cette prépa. En marge de la rencontre face au Vénézuela, le coach Vincent Collet expliquait, au micro de BeinSports, que les Bleus étaient sur la bonne voie mais que certaines rotations allaient diminuer au fil du temps :

“On travaille, on avance, il y a des choses qu’on a mieux faites (face au Vénézuela), comme donner le ballon à l’intérieur. Il faut qu’on améliore un peu la mobilité autour. On a mieux défendu aussi en matchup. On commence à mieux se parler, à mieux se remplacer. On avance, mais il y avait des hauts et des bas en première mi-temps, l’ouverture du banc a été un peu compliquée. Il y a beaucoup de rotations et parfois il y a des loupés. Même si on a une équipe complète, il y a une hiérarchie, et c’est normal. Durant la compétition il n’y aura pas le même coaching. Les titulaires joueront davantage.” – Vincent Collet