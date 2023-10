Comment sauver le soldat Evan Fournier ?

Laissé sur le banc pendant une grosse partie de la saison dernière, Evan Fournier espérait un transfert cet été pour quitter New York mais rien n’est venu. Quelles solutions pour éviter à l’arrière français une seconde année au placard ?

Seulement 27 matchs joués pour 7 titularisations, ses pires stats depuis sa saison rookie (6,1 points en 17 minutes), une mise au placard quasi définitive dès le mois de novembre.. Dire qu’Evan Fournier a connu une saison 2022-23 compliquée serait un euphémisme.

En quelques mois seulement, Vavane est passé du statut de titulaire à New York à celui de joueur du bout du banc. Quasiment jamais utilisé par Tom Thibodeau, le natif de Charenton est resté professionnel en attendant que sa situation s’améliore. Hors des plans de son coach, Fournier espérait fort un échange durant l’intersaison. Solution logique pour un joueur qui aspire à jouer plus à un an des Jeux Olympiques et pour une franchise qui n’a pas spécialement envie de le payer 18 millions la saison pour faire banquette. Depuis ? Rien de bien nouveau.. Quelle solution pour relancer l’arrière des Bleus ?

Evan Fournier relancé par Tom Thibodeau ? Peu probable

La première possibilité serait évidemment de retrouver un rôle à New York, au sein d’une équipe où il a déjà des automatismes. On n’y croit malheureusement pas. Déjà parce que les Knicks ont trouvé leurs rotations avec Quentin Grimes et Josh Hart bien établis au poste 2 mais aussi car Tom Thibodeau a confirmé pendant le Media Day qu’il ne pouvait malheureusement pas offrir plus de temps de jeu à Vavane.

“J’ai beaucoup de respect pour lui (Evan Fournier)… Mais c’est dur de débattre avec un bilan de 37 victoires pour 22 défaites, et un net rating positif (depuis sa sortie de la rotation. » Tom Thibodeau

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 2, 2023

Une seconde saison à gratter les miettes serait une véritable catastrophe pour Fournier, surtout avec les Jeux Olympiques 2024 dans quelques mois à la maison. Il a beau toujours croire à une place dans le projet New York, Vavane est pleinement conscient que sa position actuelle n’est pas tenable. Il a 30 ans, il est dans ses meilleures années, il faut qu’il trouve une franchise qui lui fera confiance et pour cela il faut un départ de Big Apple.

Un trade voire un buyout pour débloquer la situation ?

Comme évoqué plus haut, les Knicks n’ont pas vraiment d’intérêt à conserver Evan Fournier cette saison. Il ne joue pas et son contrat pèse lourd sur les finances de la franchise. Celle-ci a d’ailleurs tenté de trouver un nouveau point de chute pour son guard cet été mais sans succès. Il se murmure notamment que la franchise serait contrainte de mettre un choix de Draft pour convaincre les éventuels candidats. Une option qui ne plaît pas au sein du front office. Et pendant ce temps-là, rien ne se passe…

Le point négatif de ce dossier pour Fournier, c’est que New York n’a aucune raison de se presser. Puisqu’il était déjà hors de la rotation l’an passé, la dynamique de l’équipe ne s’en trouvera pas perturbée. De plus, son contrat peut s’avérer très utile pour les Knicks. Si jamais une star devait être disponible sur le marché dans les prochains mois (Embiid ?), on imagine que Gotham serait content de pouvoir utiliser Fournier pour aider à faire matcher les salaires. Clairement, ça serait la pire issue pour Vavane puisqu’il serait toujours au placard en attendant.

Reste la solution (assez improbable certes) d’un buyout. Pour le moment, ça semble compliqué d’imaginer les Knicks opter pour cette voie car ils peuvent sans doute obtenir une contrepartie via un trade. Pour Fournier, cela serait peut-être la meilleure option : sacrifier quelques millions (il faut bien une carotte pour motiver les Knicks) mais avoir son destin en main pour choisir une équipe dans laquelle il pourra jouer et retrouver son meilleur niveau.

Au moment d’écrire ces lignes, Evan Fournier est toujours bloqué à New York et dans l’attente d’un départ qui tarde à voir le jour. Espérons pour l’un des leaders du groupe France que l’issue arrive prochainement, il y a une grosse saison à jouer pour être en forme l’été prochain aux JO.