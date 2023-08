Demain. Début de la Coupe du Monde demain. Demain à 15h30. Demain à 10h avec Italie – Angola, mais surtout demain à 15h30 avec l’entrée en lice de la France face aux terribles Canadiens. Des Français comme d’habitude très outillés, et qui seront cette année l’équipe la mieux représentée en terme de joueurs d’EuroLeague. On fait le point ?

Il y a la NBA, la Grande Ligue, celle que beaucoup ici connaissent par cœur. Puis il y a l’EuroLeague, le deuxième championnat le plus puissant du monde, celui dans lequel évoluent quelques uns des “autres” meilleurs joueurs de la planète.

Un bon révélateur pour savoir quelle nation est la mieux skillée pour une compétition comme la Coupe du Monde ? Le nombre de joueurs issus de ces grands championnats. Et si vous ne le saviez pas désormais vous le savez : c’est la France qui décroche le pompon.

🌏 Voici les 5 nations qui se présenteront à cette @FIBAWC demain avec le plus gros contingent de joueurs EuroLeague 23/24 dans leurs rangs !

France 🇫🇷 9 joueurs

Grèce 🇬🇷 9 joueurs

Espagne 🇪🇸 8 joueurs

Allemagne 🇩🇪 7 joueurs

Serbie 🇷🇸 6 joueurs

Lequel de ces pays ira le… pic.twitter.com/xbxx6uKLLd

— EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) August 23, 2023



3 joueurs NBA (Evan Fournier, Rudy Gobert et Nicolas Batum), et donc les neuf autres en EuroLeague, ça vous pose un peu le level de cette Équipe de France 2023. Ensuite ? Les Grecs, satanés Grecs, dont on dit qu’ils seraient moins armés cette année mais les neuf joueurs d’EuroLeague ont sans doute les moyens de nous faire mentir. On ne présente plus le talent espagnol et il est aussi bien représenté outre-Atlantique qu’en Europe, notamment la saison prochaine avec le retour sur le Vieux Continent des frères Hernangomez. Les Italiens et les Allemands sont également bien représentés (4 joueurs NBA et 7 joueurs d’EuroLeague !) et la Serbie est toujours planquée dans l’ombre avec des cracks aux quatre coins du parquet.

Ce qu’il faut en retenir ? C’est que la France du basket est arrivée aujourd’hui à un niveau rarement (jamais ?) atteint en terme de qualité ET de quantité, et ce niveau se traduit par la présence de ses joueurs dans les meilleurs championnats au monde. Et si trois joueurs NBA “seulement” font partie de cette Équipe de France version 2023, sachez qu’ils seront 14 NBAers venus de Gaule à la rentrée. Vous appelez ça comment ? Ah oui, de belles perspectives.