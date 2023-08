Jimmy Butler fait le show à l’US Open, aux côtés de Carlos Alcaraz

Source image : US Open Twitter

Jimmy Butler a fait le show cette nuit à l’US Open en faisant irruption sur le court alors que Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe jouaient un match d’exhibition.

Jimmy Butler s’est bien éclaté cette nuit à l’US Open. Alors que le tableau principal du grand chelem américain de tennis démarrera dimanche, les plus grandes stars de la petite balle jaune prennent leurs marques à Flushing Meadows. L’espagnol Carlos Alcaraz (n°1 mondial) et l’américain Frances Tiafoe (n°10 mondial) tapaient tranquillement la balle quand Jimmy Buckets est arrivé sur le court en tenue de ramasseur de balles… et comme d’habitude, il a fait le show !

Un happening forcément prévu en collaboration avec le sponsor au cheval bien connu. Mais pour Jimmy Butler, c’est un petit rêve de gosse qui se concrétise. Le joueur du Heat, grand fan de tennis, a suivi très assidûment le parcours et l’ascension fulgurante de la pépite Carlos Alcaraz, même quand il jouait ses Finales NBA face aux Nuggets. Il est aussi très ami avec son compatriote américain Frances Tiafoe. Alors forcément quand il gagne un point face au numéro 1 mondial, tout le stade s’enflamme !

Bref, un moment très sympa loin du basket pour Jimmy, qui n’a pas manqué de diffuser sa bonne humeur auprès de la communauté tennistique de son pays.