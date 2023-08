Il fallait s’y attendre. Avec l’élimination de l’Équipe de France dès le premier tour du Mondial 2023, certains joueurs ne joueront pas les matchs de classement à venir. Trois absents sont déjà à signaler pour le match face au Liban de tout à l’heure (11h45).

Rudy Gobert, Moustapha Fall et Mathias Lessort.

Voilà les trois joueurs qui ne fouleront pas le parquet pour le troisième et dernier match de la première phase entre la France et le Liban. Les raisons officielles de leurs forfaits ? Selon le compte Twitter de l’Équipe de France, Rudy souffrirait de la cheville, Fall a été victime d’une rage de dents, et Lessort est laissé au repos (retour d’une blessure à la cheville).

Rudy Gobert (cheville) et Moustapha Fall (rage de dents) ne participeront pas à la rencontre face au Liban. Mathias Lessort sera quant à lui laissé au repos jusqu’à la fin de la Coupe du Monde pour ne pas prendre de risque après son retour d’une blessure à la cheville.… pic.twitter.com/IaO3ht5cRT

Pas de Rudy, pas de Mous, pas de Mathias, autant dire que le secteur intérieur des Bleus va être bien désert face au Liban ce mardi. Dans une rencontre qui sera exceptionnellement diffusée sur Malaise TV, on risque d’avoir droit à un spectacle assez barbant au vu du contexte global qui entoure aujourd’hui l’EDF.

Pour rappel, les Bleus jouent aujourd’hui pour les places 17 à 32. Cela ne motive plus grand monde, mais attention tout de même à ne pas manquer de respect au maillot tricolore pendant le reste de la compétition.

