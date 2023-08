Après le communiqué de la famille James qui nous a appris que Bronny souffrait d’une malformation cardiaque, c’est Andy Enfield, son coach universitaire, qui s’est exprimé pour apporter des nouvelles supplémentaires de son joueur. Et le fils de LeBron James se porterait “très bien”.

Les choses vont dans le bon sens. En tout cas, les différentes parties autour de Bronny James partagent le même son de cloche concernant le jeune homme, et c’est plutôt rassurant. Alors que la famille James nous a fait part il y a quelques jours de la malformation cardiaque dont souffrait Bronny, elle nous a aussi précisé que cette pathologie pouvait être soignée et que la carrière du joueur n’était pas définitivement arrêtée.

À quelle échéance ? Là est toute la question mais selon son coach – Andy Enfield – qui s’est exprimé pour l’Associated Press, il faudra être patient et prendre la progression étape par étape.

“La bonne chose est qu’il se sent extrêmement bien et qu’il est en cours en ce moment. Et nous l’aimons tous. Je pense que tout le monde espère que Bronny puisse rejouer. Nous devons être patient et prendre les choses étape par étape. Notre objectif est de supporter Bronny au mieux sur les plans académiques et athlétiques, tout en étant patient vis à vis de comment les choses se développeront pour son retour”. – Andy Enfield.

Support total de l’université, c’est déjà un bon point pour se concentrer au mieux sur la remise en forme et la rééducation qui va désormais commencer et être – on l’imagine – particulièrement intense. Toutefois, l’information principale ici, et on s’y attendait, est que le retour au jeu, tout aussi souhaité soit-il, ne sera pas réalisé ni même réalisable à court ou moyen terme. De quoi potentiellement repousser (certainement) sa présentation potentielle à la Draft en 2025 ou 2026…

Source : AP via Bleacher Report