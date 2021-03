LeBron James veut vraiment jouer avec son fils en NBA : le timing est serré mais impossible n’est pas LeBron

LeBron James est autant un grand champion qu’un véritable papa-poule. Et l’un des objectifs de sa fin de carrière est de jouer avec son fils Bronny James en NBA. Un but personnel qui a des chances de s’accomplir quand on regarde de près.

Ce qui était jusqu’ici un rêve pour tous les fans de BronBron est aujourd’hui une volonté du King himself. Ce dernier veut en effet jouer avec son fils aîné LeBron James Jr., dit Bronny, sur les terrains de la NBA. S’il tient toujours à remporter quelques bagues de plus et accessoirement battre le record de points all-time en NBA de Kareem Abdul-Jabbar, son Graal serait donc de former un duo dans la Grande Ligue avec son fiston, ou au moins de partager le même parquet que lui un jour.

LeBron James asked if it's a goal to play with his son, Bronny, in the NBA: "That's definitely one of my goals, but that's a long-term goal. My son right now is in high school and enjoying what being a teenager is all about. But that would be pretty cool to go on my resume." — Mark Medina (@MarkG_Medina) March 8, 2021

En NBA, on a déjà eu l’occasion de voir des frères jouer ensemble (Marcus et Markieff Morris aux Suns par exemple, ou les frangins Holiday aujourd’hui à Indiana), un père coacher son fils (Doc Rivers avec Austin aux Clippers), mais jamais un père jouant sur le terrain en compagnie de son fils, avec ou contre lui. C’est d’ailleurs arrivé que très, très rarement dans le sport professionnel qu’un père et son fils se retrouvent dans une même équipe. On a pu avoir un exemple dans un match de football en 1996 où, lors d’une rencontre Islande-Estonie, Arnor Gudjohnsen s’est fait remplacer par son fils Eidur. Voici pour l’anecdote. En atteignant cet objectif, LeBron réaliserait quelque chose d’unique qui le ferait encore plus entrer dans la légende de la NBA et du sport.

Mais c’est avant tout quelque chose de très personnel qu’il cherche à accomplir. À travers ses mots, on comprend que celui qui a quasiment tout gagné dans cette Ligue se fixe un objectif qui, cette fois-ci, n’a aucun lien avec son palmarès ni ses records personnels. Aujourd’hui âgé de 36 ans, le King joue encore à un niveau de MVP et ne rate que très peu de matchs. S’il maintient son niveau encore quelques années, il sera alors encore actif lorsque Bronny aura été drafté dans une franchise NBA, si tant est qu’il y parvienne. Mais il faudra encore être un peu patient, on parle d’un événement qui se produirait d’ici trois ans potentiellement. LeBron Jr. a 16 piges et il est encore au lycée. Il lui faut donc encore quelques années pour être éligible à la Draft (2023 ou 2024), et cela dépendra si la règle du one-and-done (avec un an à réaliser après le lycée avant d’espérer rentrer en NBA) sera supprimée ou non dans les années à venir, même si on imagine que Bronny passera par la case NCAA (il faudrait ainsi attendre 2024). En fin de contrat avec les Lakers en 2023, LeBron aura en tout cas des possibilités pour tenter de rejoindre l’équipe qui aura drafté son fils l’année où il y participera.

Voir LeBron James et son fils Bronny jouer ensemble en NBA est donc un objectif réel pour LBJ. Mais il faudra d’abord que son fils continue de progresser au niveau lycée puis universitaire, chose qui n’est pas encore acquise pour le moment. Il est également en convalescence suite à une blessure au genou survenue fin février. L’objectif à court terme sera donc de revenir à son niveau après cette déconvenue.

Source texte : USA Today