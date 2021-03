LeBron James mis au repos pour la première fois de la saison : promis, c’était vraiment exceptionnel

Comme prévu, LeBron James n’a pas pris part à la rencontre de ses Lakers sur le terrain des Sacramento Kings cette nuit. Le King a été laissé au repos, bien qu’il ne soit pas fan du load management qu’utilisent parfois certains joueurs pour se préserver. LeBron a ainsi raté son premier match de la saison, et c’est quand même un sacré événement quand on connaît la durabilité du monsieur.

Même quand il ne joue pas, LeBron James crée toujours la conversation. En restant sur la touche cette nuit contre Sacramento, il a donc manqué son tout premier match de la saison après avoir participé aux 36 autres. La dernière fois qu’il n’avait pas joué une rencontre, c’était le 6 août 2020 dans la bulle de Mickey et une opposition de saison régulière contre Houston. À l’inverse d’autres joueurs NBA, le King n’est plus du genre à vouloir faire l’impasse sur la moindre rencontre, qu’importe que ce soit un match de saison régulière, de Playoffs, que le niveau de l’adversaire soit relevé ou pas. Ces dernières années, la lutte contre le load management et ses dérives est devenue quelque peu son cheval de bataille. Le mois dernier, il s’était déjà offusqué d’entendre qu’il avait besoin de repos (via ESPN).

« Toutes ces histoires sur le fait que je dois plus me reposer… je n’en parle pas. Je n’y crois pas. On a tous besoin de repos, m*rde. […] Mais je suis ici pour travailler, être présent pour aider mes coéquipiers. »

Une idée qu’il applique particulièrement cette année mais aussi les précédentes. Seulement un match raté depuis la reprise donc, quatre la saison dernière, et on vous rappelle qu’il avait joué les 82 matchs de saison régulière en 2017-18 avec Cleveland, avant de connaître un pépin à l’aine lors de sa première campagne avec les Lakers. Âgé aujourd’hui de 36 balais et possédant un très grand nombre de kilomètres au compteur, il parvient à maintenir une moyenne de points toujours au-dessus de la barre des 25 par match, avec 8 rebonds et 8 assists en prime. Résultat, il continue de faire gagner son équipe et reste encore en course pour devenir le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. Pour lui, la régularité paie. « Si je n’ai pas mal, je joue. Cela a été toujours ma devise » avait-il déclaré à ESPN en 2019, année où le load management de Kawhi Leonard par les Clippers avait fait grand débat.

Malgré tout, la reprise très rapide de la NBA l’a finalement contraint à céder au repos, lui qui reste sur une moyenne de 36 minutes par match sur le mois passé (avec un Anthony Davis souvent absent). Lors de l’annonce de la reprise pour le 22 décembre, 71 jours seulement après la fin des Finales NBA, la première réaction de King James a été « Oh Sh*t ». Nul besoin de traduction, vous aurez compris que ça n’a pas trop été à son goût. Face à ça, les Lakers comme LeBron savaient que ce serait tendu de maintenir le rythme. À l’époque, le coach Frank Vogel avait dit que ce sera une gestion « au jour le jour » et LeBron s’était montré compréhensif : « on fera en sorte de prendre les meilleures décisions pour que mon corps reste en bonne santé et être sûrs que je sois prêt pour démarrer les matchs », rapportait le Los Angeles Times.

Face au contexte très exceptionnel de cette saison, LeBron James a dû faire des concessions. Les Lakers, comme le Heat par ailleurs, n’ont eu que deux mois de pause entre la fin de saison dernière et le début de cette saison. De ce fait, une répartition de quelques mises au repos s’imposait au King comme aux autres joueurs de l’équipe.

Source texte : ESPN/Los Angeles Times