NBA All-Star Game 2021 : on fait la Draft ! Apéro TrashTalk

Dans quelques jours, c’est le All-Star Game. Et depuis quelques années, le All-Star Game est précédé d’une Draft entre deux capitaines correspondant aux deux joueurs ayant reçu le plus de voix au terme des votes. Team LeBron d’un côté, Team Durant de l’autre, on a décidé de faire nos choix !

Dans le genre Apéro bien kiffant, celui-ci se trouve assez haut dans la liste. Parce que sélectionner les All-Stars les uns après les autres, c’est plutôt sympa comme exercice. Et en attendant que LeBron James et Kevin Durant se prêtent au jeu ce jeudi, nous avons décidé de nous lancer pour monter les deux effectifs qui animeront le match des étoiles de dimanche. 24 stars à prendre, des choix très difficiles de chaque côté, y’a vraiment de quoi s’arracher les cheveux. À quoi ressemblera le cinq majeur de chaque équipe ? Et au niveau des bancs, ça donne quoi ? En plus de ces questions, on a aussi voulu se poser pour discuter un peu du match en lui-même. Vous aurez nos petits avis sur la gueule des maillots, avec également un petit prono sur le futur MVP du All-Star Game.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !