G League : le Magic est en finale pour affronter Delaware, ça se voit qu’on n’est pas en NBA

La G League et ses Playoffs au sein de la bulle de Disneyland près d’Orlando arrivent à leur fin. Deux équipes ont réussi à se hisser en finale. D’un côté, le Magic de Lakeland et de l’autre, les Delaware Blue Coats. Et cette finale, c’est demain !

Le Magic a vaincu les Santa Cruz Warriors en demi-finale sur le score de 108 à 96. On peut ici noter la grosse performance de Robert Franks qui a compilé 23 points avec un joli 5/8 à 3-points. Lakeland a pu compter sur un très gros apport du banc avec 57 points inscrits par la second unit. Voilà pour les petits détails. Du côté des Warriors, c’est donc une élimination aux portes de la finale, dommage pour Jeremy Lin ou encore notre Frenchie Axel Toupane, qui ont plutôt assuré dans la bubulle. Sur ce dernier match, Lin a terminé avec 20 points à 3/8 à 3-points et 8/15 au total. De manière générale, Lin a fait une bonne bulle et ça fait toujours plaisir de revoir Linsanity. Sur ce mois de compétition, il est à 19,8 points, 3,2 rebonds et 6,4 passes. Pour Axel Toupane, c’est également très positif et nul doute qu’il a marqué des points. Il termine avec une moyenne de 17,9 unités, 8 rebonds, 3,3 passes et 1,7 interception. Une belle petite production. Son objectif était de rester dans le paysage de la NBA, c’est chose réussie et on espère désormais qu’il aura une nouvelle opportunité chez les grands. On peut également relever pour nos amis Warriors que Nico Mannion, 48e choix de la Draft 2020, a été satisfaisant. De quoi se faire une place dans la rotation des Dubs pour la suite de la saison régulière NBA ? L’avenir répondra à cette question mais on vous rappelle qu’il a tout récemment été appelé par Steve Kerr pour le match face à Phoenix, contre qui il a même débuté en l’absence de plusieurs éléments dont Stephen Curry (pour info, Mannion n’a pas participé à la demi-finale de G League).

Le Lakeland Magic, petit frère du Orlando Magic, retrouvera donc en finale les Delaware Blue Coats, la franchise affiliée au Sixers. Emmenés par un duo en feu composé de Paul Reed et Isaiah Joe, les Blue Coats ont dominé les Raptors 905 sur le score de 127 à 100. Pour la petite histoire, on peut noter que les pertes de balles ont été un facteur déterminant dans ce match. Avec un total de 26 turnovers pour les Raptors, Philly en a profité pour sanctionner à plusieurs reprises à travers des paniers faciles. Avec un dernier quart-temps maîtrisé de bout en bout (45-23), Delaware a su enfoncer le clou pour décrocher sa place en finale. Paul Reed termine la rencontre en 26 points (10/18 au tir, 3/5 à 3-points et 2/2 aux lancers-francs), 10 rebonds et 5 passes. Agrémentez le tout de 3 contres et 2 interceptions et vous avez là un potentiel MVP de la finale. Son compère Isaiah Joe a également rendu une bonne copie avec 24 points, 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Il faut espérer que ces deux-là continuent sur cette lancée pour nous offrir une dernière manche explosive.

La finale promet donc d’être intrigante : le duo Reed – Joe des Blue Coats aura intérêt à réitérer ses performances au scoring pour contenir Robert Franks et le reste du Magic. On aura la réponse demain, jeudi 11 mars à 22h30 heure française.

