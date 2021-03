Ersan Ilyasova rejoint le Jazz : petite signature en scred pour Utah, en voilà un qui pourrait se montrer précieux à Salt Lake City

Pendant ce All-Star Break, le Utah Jazz enregistre une arrivée qui peut avoir son importance, à savoir celle d’Ersan Ilyasova. L’intérieur turc vient renforcer la franchise de Salt Lake City jusqu’à la fin de la saison. Un renfort potentiellement précieux pour le Jazz dans sa course au titre.

Le Turkish Thunder revient en NBA, plus précisément au Jazz, la septième équipe NBA de sa carrière. Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé la nouvelle hier soir. Ilyasova a signé un contrat minimum vétéran allant jusqu’à la fin de la saison. Il complète actuellement son protocole COVID avant d’intégrer définitivement l’équipe. Coupé par les Bucks juste avant le début de cette saison, il retrouve donc une équipe qui joue le haut de tableau étant donné que le Jazz possède le meilleur bilan de la NBA (27 victoires, 9 défaites).

Free agent forward Ersan Ilyasova is signing a deal with the Utah Jazz for the rest of the season, sources tell ESPN. He's currently completing Covid testing protocol before he's cleared to sign his deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2021