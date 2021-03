Saison NBA 2020-21, 2ème partie : les équipes, les joueurs et les tendances à suivre ! Apéro TrashTalk

Ce soir, c’est la reprise ! Après plusieurs jours de trêve et un All-Star Weekend – faut bien le dire – un peu claqué, on reprend les choses sérieuses ce mercredi alors forcément, il fallait qu’on sorte un petit Apéro histoire de se remettre dans le grand bain.

Cela a fait du bien à tout le monde de se reposer pendant quelques jours étant donné le rythme de folie imposé par la NBA, mais faut bien avouer que la Grande Ligue commence à nous manquer après plusieurs nuits sans le moindre match (non, le All-Star Game n’est pas compté comme un match de basket). Heureusement, la deuxième partie de saison commence dès ce mercredi à travers deux petits matchs et avec ça, plusieurs questions existentielles se posent : à quoi pouvons-nous nous attendre ? Des équipes ou des joueurs à suivre en particulier ? Une ou deux grandes tendances ? Pendant une bonne heure, on a voulu discuter de tout ça en sortant notre plus belle boule de cristal.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !