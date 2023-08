En battant l’Argentine il y a une semaine, les Bahamas ont créé la sensation puisqu’ils ont réussi à se qualifier pour le tournoi de qualification olympique en vue des JO de Paris 2024. Un exploit réalisé notamment grâce à la triplette NBA Deandre Ayton – Buddy Hield – Eric Gordon, qui pourrait bientôt être accompagnée d’autres joueurs de la Grande Ligue à l’avenir.

Est-ce que les Bahamas débarqueront un jour dans une grande compétition internationale avec la moitié de leurs joueurs provenant d’équipes NBA ? Le turfu nous le dira, mais en tout cas ils ne manquent pas d’ambition.

L’insider Marc Stein nous indique effectivement que les Bahamas pourraient tenter d’ajouter Evan Mobley (Cavaliers), son frangin Isaiah ainsi que le pivot des Wolves Naz Reid à leur effectif pour tenter de décrocher leur qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Comme l’indique Stein, ces trois-là sont éligibles pour jouer avec l’équipe nationale des Bahamas : le grand-père des frères Mobley était Bahaméen, et Reid possède également des liens familiaux avec les Bahamas.

Bien évidemment, si proposition il y a, ce sera aux joueurs de décider s’ils veulent se laisser tenter par un tel challenge. Honnêtement, on voit mal Evan Mobley se fermer les portes d’une future sélection avec Team USA, lui qui possède le potentiel pour devenir un jour une pièce centrale dans l’équipe nationale américaine. Concernant Isaiah Mobley et Naz Reid, pourquoi pas hein, ça peut être une belle opportunité pour eux même si Reid a fait partie de la préparation de Team USA à travers sa nomination dans la Select Team.

“Klay’s done a ton for this program. He’s been phenomenal with how he represents the Bahamas."

En plus de ces trois-là, un autre nom à surveiller est celui de Klay Thompson.

Oui, on parle bien du Klay Thompson des Warriors, l’un des meilleurs snipers de l’histoire du basket. Son père Mychal est né à Nassau (capitale des Bahamas), et Klay a toujours apporté son soutien pour le développement du basket bahaméen. “Il est là depuis le premier jour, Klay a fait beaucoup pour ce programme” a notamment déclaré le coach de l’équipe nationale Chris DeMarco, qui possède le frère de Klay – Mychel – dans son staff et qui est accessoirement un assistant de… Steve Kerr aux Warriors. Ce n’est donc pas déconnant d’imaginer Thompson porter un jour le maillot des Bahamas.

Champion du Monde (2014) et Champion Olympique avec Team USA (2016), Klay Thompson devra néanmoins demander l’accord de la fédération américaine ainsi que de la FIBA s’il souhaite changer de maillot en vue des JO 2024. On est dans une situation similaire à celle d’Eric Gordon, qui avait lui aussi dû demander la permission pour jouer avec les Bahamas étant donné qu’il était déjà membre d’une autre sélection (Team USA) dans une compétition majeure (la Coupe du Monde 2010). USA Basketball avait accepté, et la FIBA également pour permettre le développement du basket bahaméen. Mais comme le rappelle Marc Stein, seulement un joueur naturalisé peut faire partie de l’effectif dans un tournoi international, autant dire que c’est soit Klay Thompson soit Eric Gordon.

Dans leur histoire, les Bahamas n’ont jamais participé à une Coupe du Monde ou à des Jeux Olympiques. Mais ils possèdent désormais une grosse opportunité pour Paris 2024, suffisant pour attirer encore plus de joueurs NBA dans leur roster ?

