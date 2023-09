Le transfert de Damian Lillard effectué, les informations tombent désormais au compte goutte sur les coulisses de la story NBA de l’été. TrashTalk vous propose de revenir dessus, puisqu’il s’agit mine de rien d’une sacrée histoire et qu’elle aura forcément des conséquences sur la saison à venir.

Les faits remontent à mars dernier, quand les Blazers – via Joe Cronin – appellent Damian Lillard pour lui proposer une stratégie de renforcement du groupe via la Draft : “Écoute, en gros tu ne joues pas les dix derniers matchs, on maximise nos chances de top pick à la Draft et on le refile pour faire venir une star”. La conversation est fictive, mais c’est ainsi que les faits sont présentés par Chris Haynes du Bleacher Report. Lillard aurait rechigné… mais s’est tout de même exécuté, loyauté oblige, vous connaissez. La suite ? Portland récupère le troisième choix de la Draft, une belle surprise qui leur accorde le droit de recruter Scoot Henderson, l’un des meneurs les plus prometteurs de sa génération et même depuis plusieurs années. Une pépite sur le même poste que Dame… vous commencez à piffrer un peu l’embrouille.

Entre Lillard et Cronin, on serait donc ensuite sur un été passé chacun dans son coin. La direction des Blazers a sondé les offres, notamment celle de Miami car Lillard voulait rejoindre le Heat, sans pour autant y accorder énormément de crédit. La preuve ? Elle vient du récit de The Athletic, qui explique que les Blazers voulaient ni plus ni moins que Bam Adebayo ou Jimmy Butler pour envoyer leur star. De quoi signifier ‘Non’ directement ? C’est en tout cas l’interprétation qu’en a fait le Heat.

Dans le même temps, Aaron Goodwin – l’agent de Lillard – fait lui le tour des franchises de NBA pour glisser en soum-soum que son client serait malheureux s’il ne finissait pas au Heat à la fin de l’été. Une manière de répondre implicitement aux demandes ridicules des Blazers, bien que la Ligue elle-même ait fini par mettre une pression à Goodwin pour qu’il n’interfère pas avec l’affaire.

Là où la situation devient vicieuse, c’est que le recrutement de Scoot Henderson a très certainement rebattu énormément de cartes au sein de la sphère dirigeante. Pourquoi continuer avec un meneur de 33 piges quand l’avenir de la ligue est peut-être déjà chez vous..? C’est en tout cas ainsi qu’ont réfléchi Joe Cronin et surtout Jody Allen, propriétaire de la franchise. Et quand Cronin et Lillard se parlent à la fin de l’été, c’est finalement pour que Dame propose qu’en cas d’impossibilité de réaliser un transfert… il puisse rester à Portland.

“C’est mort, trop tard“, en gros… la réponse de Joe Cronin, selon Bleacher Report. Lillard a été choqué d’entendre ça, et s’est senti découragé par la situation.

Impossible pour autant de déterminer clairement un fautif. Dans la foulée presque immédiate de ce rendez-vous, Goodwin ira signifier aux Nets et aux Bucks que Lillard voulait jouer pour eux. Le transfert définitif sera finalement acté ce mercredi 27 septembre… mais quelles conséquences à ces deux gros papiers coulisses ? Bah plutôt pas mal hein, spoiler.

Déjà, petit boulot journalistique. Deux sources pour raconter une même histoire. Obligation de bien faire le boulot d’aller voir chez les uns puis chez les autres ce qui se dit. D’un côté, The Athletic et de l’autre Bleacher Report. Le papier de BR est rédigé par Chris Haynes, un ami de Dame. Il faut donc prendre un max de pincettes car les biais de rédaction sont vite arrivés, surtout que les pralines à Cronin sont légion.

Article très complet de Chris Haynes, mais avec un angle un peu… malaisant.

Connaissant la relation entre Haynes et Lillard, voir ce qui est dit sur Cronin ne peut que venir d’une source, et pas sûr que ça fonctionne de vouloir défoncer l’image d’un GM quand il a fait au mieux. https://t.co/AvfN4460G3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2023

Pour autant, on ne peut pas non plus tout jeter à la poubelle. Et donc, ce narratif clairement offensif – qu’il s’agisse de la version de BR comme de celle de The Athletic – pose plusieurs questions : quel retour pour Damian Lillard à Portland cette saison ? Quel accueil de ces papiers par la fanbase de Portland, très attachée à son joueur star ? Quelle relation future entre la direction des Blazers et les fans, à la lueur des propos tenus dans ces deux dossiers ?

Mais pourquoi personne dans cette fanbase ne mentionne à un seul moment la situation PROPRIÉTAIRE de la franchise ? Je comprends pas, vraiment. C’est un tel bordel que la NBA a failli intervenir. Vous pensez sincèrement que Cronin joue les mains libres ? 😭😭😭

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2023

On s’oriente potentiellement vers un début de saison extra-sportif bien compliqué pour les Blazers, qui devront peut-être gérer des tensions avec certains supporters. Un transfert qui fait finalement sourire tout le monde, mais d’un sourire jaune, assez faux… pour différentes raisons.

Source : The Athletic, Bleacher Report