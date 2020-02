Jayson Tatum a pris une nouvelle dimension, et ce n’est pas LeBron James qui dira le contraire : « Ce mec est un problème absolu »

Exceptionnel lors de ses premiers Playoffs en tant que rookie en 2018, Jayson Tatum a connu une campagne plus compliquée l’an passé, à l’image des Celtics. Mais cette saison, le jeunot formé à Duke a franchi un très gros cap, lui qui a encore sorti une perf de dingue face aux Lakers hier. Une perf qui a marqué un certain LeBron James.

27 mai 2018. Celtics – Cavaliers, Game 7 des Finales de Conférence à Boston. Au cours de cette rencontre décisive, au milieu du quatrième quart-temps, Jayson Tatum avait attaqué le panier et était monté haut, très haut, pour claquer un dunk sur la tronche de LeBron James. Wow ! Rookie ou pas, Jay s’était farci le King ce jour-là, n’hésitant pas à le bumper après son tomar histoire de bien lui faire comprendre qu’il n’était pas impressionné. Hier, lors de la rencontre entre les Lakers et les Celtics, Tatum n’a pas postérisé LeBron, mais il a réalisé l’une des meilleures performances de sa jeune carrière, le tout sur le parquet du Roi. Car si James a guidé les Lakers vers une victoire 114-112 avec 29 points et le panier bien clutch en prime, Tatum a cartonné en claquant pas moins de 41 pions – record en carrière égalé – à 12/20 au tir, 4/7 du parking et 12/15 aux lancers francs. Los Angeles a tout tenté pour le ralentir et s’il a finalement été contenu dans le quatrième quart-temps, sa prestation d’ensemble a impressionné tout le monde, dont BronBron. Suite à la rencontre, le numéro 23 des Lakers est allé sur Insta pour poster une photo de lui aux côtés de Tatum, au niveau de la table de marque, avec le message suivant : « Ce garçon à ma gauche est un PROBLÈME ABSOLU !! ». Quand le King dit ça, ça pèse quand même. Directement après le match, dans les vestiaires, James avait déjà loué le talent du jeunot des Celtics.

« Ce gamin est spécial. Ce n’est pas pour rien qu’il a été nommé All-Star pour la première fois » a-t-il déclaré via ESPN.

Un nouveau statut de All-Star qui symbolise bien l’ascension du bonhomme cette saison. Parce que cette perf face aux Lakers, elle est dans la continuité de ce qu’il montre depuis quelques semaines, lui qui a clairement pris une autre dimension. Jayson Tatum avait déjà été très séduisant lors des premiers mois de la saison mais en ce moment, il joue comme une superstar, plain and simple. On se rappelle évidemment de ses 39 points face à l’autre équipe de Los Angeles juste avant le match des étoiles, ou encore de ses 41 pions plantés à New Orleans le 11 janvier dernier. Depuis cette date, Tatum a joué 16 matchs pour des moyennes de 27,6 points et 7,1 rebonds à 49,8% dont un exceptionnel 44,9% du parking. Offensivement et techniquement, il est très très sale actuellement, autant au shoot qu’à travers sa capacité à pénétrer dans la raquette comme on a pu le voir hier face aux Lakers en première mi-temps. Et de l’autre côté du terrain, il montre qu’il possède les outils pour devenir un vrai défenseur élite dans la Grande Ligue. Le potentiel two-way du bonhomme est dingue, surtout que le mec n’a même pas encore 22 piges. Jayson confirme donc tout le bien qu’on pensait de lui au terme de sa saison rookie, même si certains s’attendaient déjà à une telle progression dès sa campagne sophomore, durant laquelle il a un peu galéré à confirmer avec notamment pas mal de critiques sur sa sélection de shoots. Mais aujourd’hui, il a plus que jamais franchi un cap, et il a évidemment une grosse responsabilité dans la très bonne forme actuelle des Celtics, sur le podium de l’Est et sur une série de 12 victoires en 15 rencontres.

En feu, Jayson Tatum a tapé dans l’œil de LeBron James. Les deux ont échangé quelques mots sur le parquet après leur duel d’hier, et quelque chose nous dit qu’ils ne parlaient pas de Kwame Brown. Si Tatum parvient à rester sur ce rythme impressionnant, watch out !

Source texte : ESPN / Instagram LeBron James