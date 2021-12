Vent d’optimisme autour de Kyrie Irving : un éventuel retour serait dans les bacs, on fait le point

The Athletic affirme de source sûre un regain d’optimisme autour d’un potentiel retour de Kyrie Irving avec le groupe Nets. Une nouvelle bien étrange quand on connaît la politique sanitaire new-yorkaise et les obligations de vaccination qu’elle requiert. Alors, Uncle Drew vacciné ou un énième rebondissement dans le vent ? On fait le point sur la situation.

D’après les informations recueillies par Shams Charania, un optimisme revigoré a fait surface dans les locaux de Brooklyn concernant le cas Kyrie Irving. À commencer par le coach, Steve Nash, et son coéquipier le plus proche, Kevin Durant, avec qui il aurait entretenu plusieurs conversations. D’abord, autour de sa possible réintégration au sein du groupe Nets, de son regain de rythme après une coupure de longue date, sur la vie en général mais également sur la vaccination puisque la politique de vaccination dans le centre d’entraînement des Nets – ainsi que celle dans l’enceinte du Barclays Center – est toujours aussi strictes qu’à l’annonce de l’éviction d’Uncle Drew. Suite à l’élection d’Eric Adams à la mairie de New York, l’espoir que la politique sanitaire puisse être assouplie est également irrecevable. En effet, plusieurs responsables de la mairie – actuels et futurs – ont déclaré à The Athletic qu’il n’était pas prévu de lever l’exigence d’être vacciné pour entrer dans les gymnases et les lieux clos tels que le Barclays Center. Même si le maire Eric Adams s’est montré élogieux envers Kyrie Irving, cela n’affectera en rien ses futures décisions : « Je pense que la NBA et Kyrie vont arriver à une conclusion à ce sujet. Je suis un fan des Nets, j’adore Kyrie et je pense que c’est une pièce dont nous avons besoin pour un titre ». La ville de New York mettra donc en œuvre un mandat de vaccin élargi pour tous les particuliers du secteur privé le 27 décembre, et ceci exigera a minima deux doses des injections Pfizer ou Moderna afin de pouvoir jouer à domicile ou une dose de l’injection Johnson & Johnson. Puis, New York rejoint aussi plusieurs États qui ont réimposé les masques en intérieur, notamment Washington, l’Oregon, l’Illinois, le Nouveau-Mexique, le Nevada et Hawaï.

Un retour sans vaccination semble donc difficilement concevable, spécialement avec le statut d’antivax assumé par Kyrie Irving lors d’un live Instagram en octobre dernier. Vous l’aurez compris, un changement de cap est peu probable. D’autant plus que la semaine dernière encore, John Stockton n’a pas caché son admiration à l’égard d’Uncle Drew lors de son passage dans le podcast DNP-CD Sports Podcast, animé par deux antivax Chad Fisher & Tony Farmer. Tout cela n’explique donc en rien l’optimisme de la franchise, qui pourrait alors venir du fait que Kyrie Irving serait prêt à prendre le vaccin produit par des plantes et développé par Medicago et GSK, qui vient d’être finalisé et aurait une efficacité de 75% contre les variants du virus. Son efficacité a été démontrée dans un environnement dominé par des variants. S’il est approuvé, le vaccin candidat deviendra le premier vaccin au monde produit avec des plantes et destiné à l’usage humain. La distribution des doses pourrait s’amorcer dès le début de l’année civile 2022. Mais si la piste du vaccin à base de plantes, seulement hypothétique, ne s’avère pas viable, ​​alors la meilleure option des Nets sera le trade. À savoir que les trade commencent le 15 décembre et que leur deadline est fixée au 10 février

Kyrie Irving posted a video of himself putting on basketball sneakers one day after reports that he may return to the court this season 👀 @brkicks pic.twitter.com/TK8d6idJPJ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2021

Si le meneur des Nets avait par extraordinaire une fenêtre de tir pour un éventuel retour, il devrait vivre en autarcie étant donné que la NBA va durcir ses règles sanitaires, en demandant aux joueurs et à tous ceux qui gravitent autour de recevoir une dose de vaccin supplémentaire d’ici le 17 décembre. Ce afin de réduire les risques dus aux réunions familiales avec les fêtes de fin d’année, et ceux qui n’auront pas reçu un booster d’ici là ne pourront plus s’approcher à moins de cinq mètres des joueurs. Dans le cas où une solution ne serait pas trouvée, il se pourrait que Brooklyn envisage un trade dans un État où les joueurs sont autorisés à jouer sans être vaccinés. C’est là que pourraient entrer en jeu les Pelicans et les Sixers, ou du moins pouvaient, puisque même dans l’éventualité d’un transfert, Kyrie Irving connaîtrait une impasse. Une preuve de vaccination COVID-19 sera requise pour assister à un match des Sixers ou des Flyers à Philadelphie à partir de janvier. Les hospitalisations continuent d’augmenter en Pennsylvanie, cette disposition y fait donc suite. Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a déclaré qu’il s’était rendu à New York ce mois-ci et qu’il avait trouvé qu’il était facile de montrer sa carte de vaccination, ce pourquoi il pourrait adopter leur politique. Quant à la Louisiane, les mêmes dispositions devraient suivre. D’autres options moins reluisantes pour le premier choix de la Draft 2011 pourraient cependant être envisagées, entre les Rockets qui cherchent à bouger John Wall ou encore du côté des Pacers, ouverts aux trade de Myles Turner et Domantas Sabonis. Tous deux seraient d’excellentes additions au secteur intérieur des Nets.

Les informations de Shams Charania sont rarement à prendre avec des pincettes, cependant elles ne font qu’état d’optimisme et rien n’est donc joué d’avance compte tenu de la politique sanitaire à New York. Alors, solution par le vaccin, départ imminent ou nouvelle dinguerie que l’on attendait point ? La réponse sous peu (normalement).

Source Texte : New York News, The Athletic, CBS Phily, USA Today, Bally Sport