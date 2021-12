Knicks : bing bong, ça pue à New York ! Apéro TrashTalk

Les Knicks étaient très bien partis en tout début de saison mais la joie n’a duré que quelques matchs et a laissé rapidement place aux doutes. Des doutes causés par une défense en-dessous de tout et une attaque de trop faible qualité pour combler le vide. Allez, il faut qu’on en parle !

C’est la débandade sur Manhattan. Après un début de saison toutefois bien correct, les Knicks restent désormais sur 7 revers en 9 matchs et affichent un niveau de jeu bien pauvre. Le Julius Randle de la saison passée a laissé sa place à Ronny Turiaf et semble galérer dans tous ses choix offensifs, tandis qu’il trottine de l’autre côté du parquet. Pas innocent non plus dans cette affaire, le céfran Evan Fournier peine à trouver son rythme et passe quelques de ses soirées à fracturer le plexiglass. Les ajustements de Tom Thibodeau n’ont pour l’instant rien réparé et même si cet enchaînement de phrase a des allures de teaser d’un épisode de Cauchemar en Cuisine, l’on doute que Gordon Ramsay puisse faire grand chose pour sauver le vestiaire new-yorkais. Quand même, passer de la grosse saison 2020-21 à ce nouvel exercice, comment peut-on expliquer cela ? Un Apéro est nécessaire pour se plonger dans la dissection de ce groupe. Allez, on en parle !

