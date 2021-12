Programme NBA : les Raptors se déplacent chez des Nets amoindris, et l’ombre de « vous savez qui » plane sur la Grande Ligue

En ce mardi 14 décembre 2021, la NBA nous réserve un programme allégé avec uniquement trois matchs : Nets – Raptors, Knicks – Warriors et Blazers – Suns. Ce soir, tonton Adam s’est donc mué en chef étoilé pour nous offrir une entrée, un plat et un dessert. Vous l’aurez compris, pas de quantité mais un plat qui nous promet beaucoup de qualité. Allez, on balance le menu !

#LE PROGRAMME DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

1h30 : Nets – Raptors (BeIN Sports 4)

Nets – Raptors 1h30 : Knicks – Warriors (sur BeIN Sports 1)

Knicks – Warriors 4h : Blazers – Suns

#LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

New York Knicks – Golden State Warriors (1h30) : Oui, on vous le rappelle encore une fois mais que voulez-vous, quand l’histoire s’écrit, ses spectateurs la racontent. Stephen Curry n’a plus qu’à inscrire deux shoots du parking pour dépasser Jesus et devenir le meilleur tireur de l’histoire. Un match qui a tout pour rentrer dans les livres d’histoire avec un Curry des grands soirs, un record qui tombe, une salle mythique… Sur le papier, cela s’annonce incroyable et c’est sûrement ce qu’il va se passer, mais imaginez quand même la tronche de la TTFL dans le cas inverse : c’est-à-dire un Steph submergé par l’émotion qui ne balance que des saucisses. La NBA réserve toujours une part d’incertitude et voilà pourquoi il ne faut pas manquer ce match. En faisant abstraction du record préféré de ton record préféré, l’on constate surtout que les Knicks seraient bien malins de gagner ce match pour briser une dynamique assez vilaine de trois défaites de suite (apéro juste ICI). Les potes de Vavane sont douzièmes à l’Est avec douze victoires pour quinze défaites, et ne sont franchement pas jojo à zieuter balle en main. Cette nuit, ils devront se passer de RJ Barrett, Obi Toppin et Quentin Grimes qui sont tous trois dans le protocole COVID. De l’autre côté, hormis Klay Thompson et James Wiseman, aucune absence n’est à recenser pour la troupe de la Baie qui pointe toujours à la première place de l’Ouest. Le MSG sera au centre de toutes les attentions et vous savez déjà pourquoi, alors pas besoin d’aller plus loin. On se retrouve à 1h30 avec un livre d’histoire ouvert à la page 30.

#À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Raptors se déplacent chez des Nets bien diminués avec un Kevin Durant questionnable et quatre coéquipiers qui filent dans le protocole COVID pour une dizaine de jours. Au vu des absences, pas besoin d’un tweet du Shams pour vous dire que les Dinos ont une occasion en or de choper la victoire.

Après une défaite chez les Clippers, Monty Williams et ses Cactus arrivent dans l’Oregon pour remettre les pendules à l’heure face à des Blazers qui restent sur cinq défaites consécutives.

The Nets now say Kevin Durant is questionable for the Toronto game with right ankle soreness. — Marc Stein (@TheSteinLine) December 14, 2021

Four Nets — LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Jevon Carter and James Johnson — have entered health and safety protocols and are listed out tonight vs. Toronto. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 14, 2021

Trois matchs au programme cette nuit en NBA. Mais forcément, tous les yeux seront tournés vers New-York où l’extraterrestre battra sûrement le record après lequel il court depuis quelques jours. Sieste, café et on se retrouve à 1h30 pour une soirée sans doute mouvementée.

Source Texte : Marc Stein, Shams Charania.