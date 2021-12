Stephen Curry écrira l’histoire à New York : 1 tir à trois points pour égaler Ray Allen, 2 pour le dépasser, match immanquable ce mardi au Madison Square Garden !

C’est la grande question que la planète basket se posait, et nous avons certainement obtenu une réponse claire cette nuit. Après avoir planté 5 tirs à trois-points face aux Pacers, Stephen Curry sera attendu dans la salle la plus connue au monde ce mardi soir pour battre le record all-time de Ray Allen : rendez-vous au Madison Square Garden de New York à 1h30 du matin, pour un Knicks – Warriors inoubliable !

Vivement que cette histoire soit dans le rétroviseur, doivent se dire les fans de Golden State. Car s’il y a bien une story qui prend le dessus sur la performance collective, et qui a encore failli mettre l’équipe de Steve Kerr dans la sauce ce lundi, c’est celle du record de Ray Allen du plus grand nombre de tirs à trois-points rentrés en carrière que devrait écraser Stephen Curry. Depuis des semaines, depuis des mois, le compte à rebours est en place et les fans sont accrochés à leur siège. Rien que la semaine dernière, dans le monde du basket et même ailleurs, certains se posaient la question. Est-ce que ce sera face à Portland, à domicile ? Est-ce que ce sera à Philadelphie, face à son frère ? Ou bien est-ce que ce sera dans l’antre de Reggie Miller, à Indiana ? La quatrième réponse fût la bonne, et on en aura très probablement la confirmation ce mardi soir. C’est au mythique MSG des Knicks que Steph devra mettre 1 tir pour égaler Jesus, ou 2 pour le dépasser, une affaire quasiment dans le sac quand on sait que cette saison Curry n’a terminé que 2 matchs sur 27 joués à 1 ou 2 tirs réussis de loin. Ce lundi, on était loin de voir un récital de la part du chef, lui et ses coéquipiers tombant sur un os bien dur, tout jaune et blanc en la personne des Pacers. Sur une excellente lancée récemment, et notamment derrière un Domantas Sabonis élu joueur de la semaine et qui s’est bien gavé dans la raquette de Golden State (30 points et 11 rebonds à 12/17 au tir), les hommes de Lloyd Pierce ont longtemps tenu tête à l’armée californienne qui venait de s’incliner à Philadelphie. Entre les pénétrations de Malcolm Brogdon, les caviars de Caris LeVert et les muscles de Sabonis, Indiana dominait la première mi-temps et ne se prenait pas vraiment de vague spéciale Warriors dans le troisième quart. Il faut dire qu’en face, pour chaque enfant né sur Terre un ballon était perdu par les visiteurs, et Steph en premier (7 turnovers). La maladresse de Golden State associée à une belle flemme défensive empêchait la rencontre de tourner à l’avantage des Warriors, sauf que dans le dernier quart la roue a tourné et… Curry était évidemment au centre des attentions.

On the verge of history. Stephen Curry’s five 3-pointers in the @warriors win leave him one away from tying the NBA’s all-time record. 26 PTS – 6 REB – 6 AST pic.twitter.com/GbC2idw1k7 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 14, 2021

Un, deux, trois, quatre, cinq filoches de loin en ce qui concerne la course que tout le monde observe, mais surtout une attraction énorme qui va permettre à Draymond Green et Kevon Looney de se régaler dans la raquette, le pivot étant d’ailleurs le héros de la rencontre grâce à son panier décisif dans la dernière minute de jeu. Défensivement, la bande à Steve Kerr va sortir le verrou dans le money-time et empêcher les paniers aisés de la première période, avec comme symbole cette ultime pénétration de LeVert qui finit au sol car défendu impeccablement par l’irrespirable Gary Payton II. Lorsqu’il aura fallu verrouiller l’adversaire et mettre des paniers à droite à gauche en profitant des espaces libres dans la raquette (Otto Porter également), les Californiens vont répondre présents et donc assurer le principal : la victoire. Car oui, dans tout ce cirque médiatique entourant Curry et son record, on en oublierait presque que Golden State joue des matchs de basket et qu’ils ont plutôt intérêt à les remporter. Très moyens à Philadelphie et peu inspirés à Indy, il est clair que ces Warriors vont devoir retrouver leur mojo collectif et nul ne doute que l’éloignement des caméras d’ici la semaine prochaine aidera le groupe entier à se reconcentrer sur le principal du quotidien.

Cependant, on ne peut nier qu’on vit quelque chose d’historique. Et que la scène idéale, comme dans un rêve, a été installée sous nos yeux.

Mardi soir, 1h30 du matin, Madison Square Garden.

Match en antenne nationale, dans la Mecque du basketball à New York, lors d’un match commenté en direct par Reggie Miller.

Que demander de plus ? Spike Lee au premier rang avec un maillot de Davidson ? Le père, la mère et le frère Curry rassemblés dans les gradins ?

Dans un sport où l’objectif principal reste de tirer avec un ballon et d’essayer de le mettre dans le gros truc orange circulaire situé à 3m05 du sol, l’homme le plus fort à avoir réalisé ce geste réalisera son oeuvre la plus symbolique en direct mardi soir. Le plus grand nombre de tirs à trois-points de l’histoire pour un joueur. Combien de shoots de l’autre bout du monde avons-nous vu ? Combien de soirées avons-nous terminé en prenant notre tête à deux mains, tentant de comprendre ce qui venait de se passer ? Combien de connectez-vous, y’a Steph qui est en feu ! Combien de nuits finies en souriant bêtement, profitant des exploits de ce génie de la balle orange ? Alors oui, on peut débattre sur le classement des plus grandes performances, et on ne sait pas encore ce que nous réserve le phénomène face aux Knicks. Peut-être que ce sera dans une piètre performance et une défaite… peut-être que ce sera dans un acte légendaire menant les siens vers une victoire. Ce qui est sûr, c’est que le monde entier du basketball sera rassemblé à un seul et même endroit ce mardi soir : New York, à 1h30 du matin. Pour voir un des plus grands de tous les temps taper un des plus grands records de tous les temps. Et pour voir une passation de pouvoir, entre Ray Allen et Stephen Curry, deux des meilleurs tireurs de l’histoire de ce merveilleux sport. Si cela ne vous suffit pas à rester debout cette nuit, on ne sait plus quoi vous dire.

Désolé pour les fans des Knicks, mais la sentence semble irrévocable. C’est au Madison Square Garden qu’il faudra être ce mardi soir à 1h30 du mat, pour voir l’histoire se dérouler sous nos yeux. On a parlé récemment de plus grands moments vécus en direct ? Vous en avez un juste ici, à votre portée. Alors connectez-vous avec nous, car on sera devant Stephen Curry à New York dans quelques heures. Can’t wait.