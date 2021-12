LeBron James et Domantas Sabonis nommés Joueurs de la semaine en NBA : il est vieux le pépère, il va avoir 37 ans le pépère, mais il déchire le pépère

Récompense protocolaire du lundi soir, la NBA a nommé ses deux joueurs de la semaine passée. Dans la Conférence Est, Domantas Sabonis a joué des muscles pour mener les siens vers la gagne. Dans la Conférence Ouest, nous sommes bientôt en 2022 et LeBron James continue à casser des bouches. Elle est pas belle la vie d’artiste ?

Comme quoi, une petite rumeur de transfert ça peut vous transformer un homme. Il y a quelques jours, les Pacers étaient au coeur de l’actualité à cause de plusieurs choses. Déjà, le fait que leur entraîneur Rick Carlisle devait quitter le groupe à cause du Covid, ce qui n’allait pas arranger les affaires de sa franchise. Ensuite, et c’est ce qui a le plus fait causer la planète basket, des rumeurs de reconstruction et donc de transferts ont rôdé autour d’Indiana. Myles Turner, Caris LeVert et Domantas Sabonis, potentiellement sur le marché ? Quoi de plus logique face au début de saison compliqué des Pacers. Réaction surprenante cependant, nos amis des plaines remplies de blé se sont énervés et c’est le pivot lituanien qui a le plus déménagé de défenseurs. 3 matchs, 3 victoires, 25 points et 10 rebonds de moyenne à 75% de réussite au tir, c’est ce qu’on appelle une semaine productive. On le sait, Domas est un joueur bourré de talent, qui évolue à un niveau de All-Star quand il le souhaite et qui peut mettre un paquet de raquettes dans sa poche. Malheureusement, les résultats collectifs n’étaient pas là et il fallait que le patron se réveille. C’est donc au beau milieu de toutes ces rumeurs que Sabonis a décidé d’enchaîner les coups de coudes, les grosses soirées au scoring et les hustle plays au sol, les Wizards (30 points), Knicks (21 points) et Mavs (24 points) repartant avec de beaux bleus sur les côtes. Il va falloir bien évidemment confirmer pour le géant et ses coéquipiers, car Indiana déçoit énormément sur le début de saison et ce n’est pas le calendrier qui va leur venir en aide : Golden State puis Milwaukee cette semaine, avant de jouer les Pistons puis recevoir le Heat. Hormis un repos contre Detroit, et encore, ça sent la tournée de gifles et il faudra justement que Domantas réponde présent. Trophée mérité cette semaine, à confirmer dans les prochains jours.

Dans l’autre conférence, le patron a repris ses droits. Oui, nous allons changer d’année civile et LeBron continue à ajouter des trophées à son armoire. Enfin, c’est plus une armoire, c’est le Musée d’Orsay le bordel. En l’absence d’Anthony Davis, touché pour la 150ème fois de sa carrière, Papa James a décidé de mettre les Lakers sur son dos et ne plus créer de drama. Résultat ? Les petites équipes venues sur la route du King ont été priées d’aller se faire mettre, LeBron enchaînant les performances royales pour le plus grand bonheur des fans de Los Angeles. Un match à 30 points dans la victoire contre Boston, un triple-double sur la tête des Grizzlies malgré la défaite, 33 pions à OKC puis un nouveau triple-double ce dimanche soir contre Orlando, quatre matchs en sept jours et absolument aucun problème pour le cyborg qui nous sert de boss depuis des années désormais. On rappelle qu’à la fin du mois, LeBron fêtera ses 37 ans et qu’il vient de boucler une semaine en 28-8-8, tout en tirant largement au-dessus des 50% de réussite. Nous sommes tous témoins comme dirait l’autre, et nous serons peut-être témoins de nouvelles dingueries avant Noël, surtout en déplacement. En effet, la bande à Frank Vogel va se déplacer à Dallas, Minnesota et Chicago, pas vraiment les destinations les plus accueillantes cette saison et de belles occasions de briller encore plus pour l’homme-mutant. On ne va pas se mentir, ce qu’on aimerait voir c’est des Lakers au complet afin de vraiment les juger, mais tant que LeBron est sur ses deux cannes et que la NBA continue, on se régalera. Profitons-en pendant qu’il en est encore temps, c’est-à-dire environ 8 ans puisque l’autre fou repousse les lois de l’humanité saison après saison.

Que vous soyez dans un effectif entouré de joueurs blessés ou au beau milieu des rumeurs de transferts, il n’y a pas d’excuses à chercher. Domantas Sabonis et LeBron James ont été clairs avec la concurrence, il en faudra beaucoup plus pour les terrasser. Bravo messieurs, rendez-vous lundi prochain pour de nouveaux lauréats… peut-être !