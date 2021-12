Programme NBA : le record de Ray Allen vit peut-être ses dernières heures dans l’Indiana

Pour bien commencer la semaine, ce début de soirée NBA pourrait voir le record de Ray Allen enfin être battu par Stephen Curry qui n’est plus qu’à 7 tirs primés d’asseoir son statut de meilleur artilleur de l’histoire. Les Celtics accueilleront quant à eux les Bucks dans une soirée chargée avec 9 matchs au programme pour le plus grand plaisir des habitués des doses café entre 1h et 7h du mat’.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

1h : Cavaliers – Heat

1h : Raptors – Kings

1h : Pacers – Warriors

1h30 : Celtics – Bucks

1h30 : Hawks – Rockets

2h : Grizzlies – Sixers

2h30 : Mavericks – Hornets (BeIN Sports 4)

3h : Nuggets – Wizards

4h30 : Clippers – Suns (BeIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Bucks (1h30) : Les champions en titre ont retrouvé la quasi-totalité de leur effectif en attendant le retour de Donte DiVincenzo ce mercredi et ils restent sur 12 victoires en 14 matchs. Cette jolie série leur a permis de remonter vers une place plus adéquate à leur statut puisqu’ils sont désormais les dauphins de Brooklyn dans la Conférence Est. Du côté des Celtics qui sont désormais 10è, le réveil est attendu. Pourquoi pas profiter des tenants du titre pour sortir un match référence, sachant que Jaylen Brown sera de retour au boulot cette nuit. C’est une donnée non négligeable quand on sait que Boston a perdu 4 des 5 derniers matchs joués sans son two-way player et cela augmente forcément les chances des petits hommes verts de tenter de faire un résultat au TD Garden. Jayson Tatum verra donc sa charge allégée pour affronter les champions en titre et le moment ne pouvait pas être mieux choisi.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La semaine dernière, la presse parlait de l’éventualité que les Warriors mettent au repos Stephen Curry contre les Pacers. L’interne de la NBA, Paul Garcia, à révélé le contraire en peu plus tard ce qui veut donc dire que le meneur des Warriors pourrait battre le record de Ray Allen dès ce soir dans l’Indiana. Vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous même si vous ne mettez pas le réveil.

Les Sixers continuent leur mois de décembre salé et s’en sortent plutôt bien avec un bilan de 4-2 pour l’instant. Ils restent même sur une victoire de prestige contre les Warriors à la maison. Ce soir, la marche est moins haute face aux Grizzlies mais tout de même dangereuse. Alors gare au coup de griffe !

Le Heat va encore devoir composer sans Jimmy Butler et Bam Adebayo face à Cleveland qui s’était largement imposé lors de leur premier affrontement de la saison en Floride le 1er décembre. Cette nuit, les Cavaliers tenteront d’enchaîner leur 4è victoire consécutive et dépasser leur adversaire du soir au classement.

Les Suns évoluent actuellement à niveau que jusque-là seuls les Warriors sont parvenus à matcher tout en proposant un jeu aussi agréable qu’efficace. Le plaisir des yeux vaut bien le détour au Staples en fin de nuit.

Même dans la défaite, le Joker ne cesse d’éblouir soir après soir et compte bien défendre son titre de MVP. Aujourd’hui, le défi sera de taille face aux Wizards.

____

Pour débuter la soirée, l’échauffement sera musclé avec 3 matchs qui auront lieu en même temps, à partir d’une heure du matin. Un écran scindé devrait arranger les plus indécis mais pour le reste du programme, le choix sera dur.