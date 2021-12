Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 20 points minimum, quel est le bon coup du soir ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 13 décembre, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec dix matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

20 points ou plus, l’analyse fine !

Jarrett Allen contre le Heat (3,00 au lieu de 2,50) : pas la plus évidente des cotes boostées de cette soirée car le pivot des Cavs tourne à 17,3 points de moyenne depuis le début de saison. Pour autant, il y a ici deux vraies raisons d’y croire : mine de rien, sur les 25 matchs qu’il a joués, Allen a atteint la barre de 20 unités à 10 reprises. C’est le première raison et celle-ci est amplifiée du facteur infirmerie du Heat qui jouera sans Bam Adebayo dans sa raquette encore une fois ce soir.

John Collins contre les Rockets (2,90 au lieu de 2,40) : John Collins fait un peu les montagnes russes au scoring depuis le début de la saison. 17 points en moyenne par soir, 9 fois la barre des 20 points atteinte voire pulvérisée sur certains matchs. Le truc c’est que ce soir, ce sont des Rockets certes accrocheurs mais si imperméables qui se pointent sur le parquet des Hawks. L’ailier-fort friand de posters ultra-violent va avoir les munitions pour marquer sa vingtaine !

Desmond Bane contre les Sixers (3,00 au lieu de 2,45) : Ja Morant étant blessé depuis un paquet de matchs, le jeune Bane s’en donne à coeur joie offensivement pour tenter de combler le vide laissé au scoring par son franchise player. Le swing man a participé à toutes les rencontres Grizzlies et tourne à un peu plus de 16 points de moyenne mais surtout à plus de 21 points sur les cinq derniers matchs. Il va avoir de quoi s’exprimer encore une fois cette nuit face à une défense des Sixers qui n’est plus aussi irrespirable qu’elle n’a pu l’être.

Caris LeVert contre les Warriors (2,60 au lieu de 2,15) : les Warriors ont le meilleur ratio défensif de la ligue ? Qu’à cela ne tienne, Mister LeVert aime les défis et il s’agit pour lui de marquer le coup dans une soirée où tous les yeux seront braqués sur Stephen Curry. Typiquement le genre de plan qui va motiver l’ami Caris qui en a planté 27 sur la tête du Heat il y a peu.

Jaylen Brown contre les Bucks (2,60 au lieu de 2,15) : absent depuis cinq matchs dont quatre perdus par les Celtics, il est grand temps que Brown revienne aider les siens. Il tourne à 21 et quelques points de moyenne sur les 13 matchs qu’il a joués depuis le début de saison. La défense des Bucks est sérieuse mais Jaylen aura les tirs et s’il commence à les mettre dedans, la vingtaine peut être atteinte sans problème.

01h00 : Raptors (1,48) – Kings (2,55)

01h00 : Cavaliers (1,45) – Heat (2,65)

01h00 : Pacers (2,35) – Warriors (1,56)

01h30 : Celtics (1,88) – Bucks (1,86)

01h30 : Hawks (1,15) – Rockets (4,95)

02h00 : Grizzlies (2,30) – Sixers (1,57)

02h00 : Mavs (1,64) – Hornets (2,15)

03h00 : Nuggets (1,59) – Wizards (2,25)

04h30 : Clippers (2,25) – Suns (1,61)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

