Kevin Love à l’ancienne : 23 points sur la tête de Miami, et les Cavs sont Top 4 de la Conférence Est !

Opposés à une équipe du Heat bien diminuée, les Cavs ont su arracher une quatrième victoire de rang en s’imposant 105-94. Une victoire qui n’aurait sans doute pas été possible sans un Kevin Love des grands soirs.

Pour les stats maison du match vintage de Kevin Love, c’est par ici.

Success story de ce début de saison, Cleveland continue d’enchaîner les victoires et de grimper au classement. Avec la win de cette nuit contre Miami, c’est tout simplement le Top 4 à l’Est qui s’ouvre pour la bande de J.B. Bickerstaff. Pour cela, il aura fallu se débarrasser d’une équipe du Heat qui n’était pas venue pour faire du tourisme. Qui pour jouer les héros chez les locaux ? Le chef d’orchestre Garland, le géant Allen, la pépite Mobley, le revanchard Rubio ? Et bien non, tous les regards se tournent vers un garçon que beaucoup condamnaient avant la reprise : Kevin Love. En plein seum la saison dernière, Mister Amour pouvait craindre gros en matant le marché estival de son équipe. On lui ajoute un top 3 de Draft en titulaire au poste 4, Lauri Markkanen (un profil proche du sien) vient se rajouter au tableau. De quoi craindre une pente sévère en termes de minutes et d’impact sur son équipe et de quoi alimenter les rumeurs sur un potentiel trade ou buy-out. Pourtant, depuis le début de saison, on retrouve un Kevin Love qui kiffe sa vie au sein de la jeune bande des Cavs. Oubliées les embrouilles de 2021 et les remises en jeu dignes du Shaqtin’ a fool, le vétéran fait clairement partie du tableau et il trouve le moyen de contribuer soir après soir.

Cette nuit contre Miami, on a vu les deux visages de Love. Une première mi-temps qu’on peut vite oublier et puis tout d’un coup on récupère le K-Love de la belle époque, le All-Star des Wolves qui était venu aider LeBron James à gratter une bague. La recette, on la connaît, elle est faite de bombes du parking en grande quantité et ça peut vite devenir chaud quand l’intérieur s’y met. 23 points à 5/8 depuis Castorama et un parfait 6/6 sur la ligne pour celui qui avait pourtant rejoint le break avec un zéro pointé. Alors que Miami revenait avec de meilleures intentions et un duo Lowry-Tucker plus qu’impliqué, c’est Kéké qui va tenir la barraque et porter son équipe sur tout le second acte. Un coup de chaud bien senti alors que Darius Garland et Evan Mobley étaient dans le dur en attaque. Une performance qui nous offre une belle dose de nostalgie mais qui permet également à Cleveland de doubler son adversaire du jour au classement, faisant entrer la franchise de l’Ohio dans le Top 4 à l’Est. Une phrase qui semblait bien improbable il y a quelques mois mais qui ne fait plus rire personne aujourd’hui.

Les Cavs enchaînent contre Miami et ils peuvent dire merci à un excellent Kevin Love qui a activé le mode Wolves. Une belle performance de plus pour celui qui a retrouvé le plaisir de jouer dans l’Ohio. Une belle histoire, une de plus du côté de Cleveland.