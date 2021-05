Un pari par match : sortez les nez fins, toutes les équipes sont sur le pont pour clore la saison

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 16 mai, c’est un programme unique que nous offre la NBA puisque toutes les équipes seront sur les parquets ce soir puis cette nuit. Le nombre d’opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari est donc assez colossal, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Et pour marquer le coup de cette soirée très spéciale, nous vous proposons quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, un petit pari par match, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport dont vous pouvez retrouver toutes les cotes du jour ICI !

Wizards – Hornets (19h00)

Russell Westbrook termine avec 25 points ou plus, 10 rebonds ou plus, et 10 passes ou plus (1,85) : respectivement neuvième et huitième, Washington et Charlotte vont se battre pour obtenir le spot numéro 8 en vue du play-in tournament. Et à ce petit jeu-là, on peut compter sur Russell Westbrook pour être sur tous les fronts. Grand spécialiste du triple-double, Russ va une nouvelle fois enflammer les compteurs ce soir. Et avec un Bradley Beal incertain, Westbrook devra potentiellement prendre les commandes au scoring. 25 points, 10 rebonds, 10 passes minimum, ça devrait le faire.

Raptors – Pacers (19h00)

Les Raptors atteignent la barre des cinq points en premier (1,85) : pari assez aléatoire on l’avoue mais qui peut potentiellement rapporter gros. Si Toronto n’est pas favori pour remporter ce match, on voit bien les Dinos réaliser la meilleure entame en profitant de la gueule de bois des Pacers, qui ont perdu hier à la maison contre les Lakers.

Knicks – Celtics (19h00)

Les Knicks gagnent par au moins cinq points d’écart à la mi-temps (1,80) : actuellement quatrièmes de l’Est, les Knicks sont dans une bataille avec les Hawks et le Heat pour les spots 4-5-6 de l’Est. En cas de victoire, New York sécurisera cette quatrième place, synonyme d’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. On peut donc compter sur la bande à Tom Thibodeau pour aborder ce match de la meilleure des manières, tout ça contre une équipe de Boston qui est déjà assurée de finir septième au classement.

Spurs – Suns (20h00)

Au moins 230 points en cumulé pour les deux équipes (2,00) : les Spurs n’ont aucun enjeu sur ce match. Ils finiront 10èmes et iront jouer le Play-in quoi qu’il arrive. Les Suns, même s’ils peuvent encore rêver de la première place en cas de défaite du Jazz, devraient faire tourner certains titulaires afin de donner du temps de jeu à d’autres tout en reposant des joueurs clé. On va donc miser sur un match bien débridé, où la défense ne sera pas la priorité et avec une pluie de shoots ouverts que l’on voudrait voir tomber dedans.

Warriors – Grizzlies (21h30)

Stephen Curry réalise une performance points – passes d’au moins 42 (1,80) : l’un des grands matchs de la soirée. Warriors – Grizzlies avec la huitième place de l’Ouest en jeu, ça risque d’envoyer. C’est exactement le genre de terrain de jeu qui devrait permettre à Stephen Curry d’exploser une nouvelle fois. Meilleur marqueur de la NBA, le sniper des Warriors fera tout pour permettre à son équipe de l’emporter. On imagine bien un petit carton offensif à genre 35-40 pions, avec 5-6 passes décisives en prime. Un match classique de Steph quoi.

Sixers – Magic (01h00)

Le Magic gagne ou perd de moins de 7 points (1,90) : un des nombreux matchs sans enjeu de classement de cette soirée spéciale en NBA. On s’attend à ce que presque tous les titulaires des Sixers soient laissés au repos étant donné que la place de numéro 1 de l’Est est assurée. Côté Magic, l’idée sera d’enfiler une énième défaite pour assurer le classement le plus bas possible mais tout en jouant. Match serré possible, on part donc sur un écart coté à 1,90.

Nets – Cavs (01h00)

Au moins 228 points en cumulé pour les deux équipes (1,95) : une victoire serait bienvenue pour les Nets afin d’éviter de se faire coiffer au poteau par les BUcks pour la 2ème place de l’Est. Aucune velléité de succès côté Cavs en revanche mais des joueurs, comme Collin Sexton, qui vont jouer à fond (au moins en attaque). L’idée ici est que ça va scorer donc on part sur une cote dans ce sens. Et on s’applique au tir messieurs.

Hawks – Rockets (01h00)

Les Hawks gagnent par au moins 12 points d’écart (2,10) : les Rockets n’ont aucune intention de gagner alors que les Hawks ont un véritable enjeu sur ce match : garder leur 5ème place voire prendre la 4ème. Les hommes de Nate McMillan vont jouer sérieusement et avec la plupart de leurs titulaires habituels. 12 points d’écart pour une cote à 2,10, c’est tentant !

Pistons – Heat (02h00)

Moins de 213 points en cumulé pour les deux équipes (2,00) : le Heat voudra sûrement verrouiller une victoire sans trop tarder dans ce match. Les Pistons n’ont pas d’autre objectif que la défaite et laisseront au repos la plupart de leurs meilleurs joueurs pour donner un dernier gôut de la saison à leurs jeunes espoirs comme le Français Killian Hayes. Possible donc que si Miami propose une ambiance un peu cadenacée, que le score ne monte pas si haut.

Pelicans – Lakers (02h00)

Les Lakers remportent le premier quart-temps par au moins quatre points d’écart (1,85) : les Lakers doivent absolument l’emporter pour espérer intégrer le Top 6 de l’Ouest, tandis que les Pelicans n’ont plus rien à jouer et sont en plus privés de leurs meilleurs éléments (Zion Williamson, Brandon Ingram…). Les champions en titre vont prendre leur adversaire à la gorge et montrer qui est le patron dès les premières minutes.

Wolves – Mavericks (03h00)

Luka Doncic distribue au moins de neuf passes décisives (1,85) : on sait que Luka Doncic est un excellent passeur mais on le voit plus enclencher le mode take over ce soir pour assurer une victoire des Mavericks lors de leur dernière journée. Plus de scoring, moins de passing. De plus, sur ses huit derniers matchs, Luka a atteint la barre des neuf assists seulement une fois.

Bulls – Bucks (03h00)

Victoire des Bucks (1,72) : ce n’est pas la cote du siècle mais elle a une forte odeur d’argent au coffre. Et à plus de 1,7, c’est suffisamment rare pour être tenté car très tentant. Peut-être une cote à utiliser dans un combiné. Car les Bucks peuvent encore arracher la 2ème place et les Bulls ne jouent plus rien. Une victoire des premiers serait donc très logique.

Blazers – Nuggets (03h00)

Les Blazers gagnent par au moins 8 points d’écart (1,80) : pari qui semble un poil risqué au premier abord quand on voit le classement des deux équipes, mais vous allez vite comprendre. D’un côté, on a Portland qui doit l’emporter pour rester dans le Top 6 et ainsi éviter le play-in tournament. De l’autre, on a Denver qui ferait mieux de… s’incliner car une victoire à Portland serait sans doute synonyme d’un premier tour de Playoffs hardcore face aux Lakers, actuellement septièmes. Bref, vous voyez le délire. On ne serait d’ailleurs pas surpris de voir les Nuggets laisser quelques cadres sur le banc.

Thunder – Clippers (03h00)

Les Clippers gagnent par au moins 10 points d’écart (2,10) : le Thunder ne joue plus rien d’autre que la loteire de Draft depuis un bail. Les Clippers vont peut-être faire un peu tourner mais vont aussi vouloir donner un peu de rythme à certains joueurs importants. Victoire facile pour les Californiens et écart très probable.

Kings – Jazz (03h00)

Les Kings marquent 10 points en premier (2,30) : il s’agit d’être la première équipe à 10 points. Rien d’autre. Buddy Hield qui chauffe un peu d’entrée de match et hop, le tour est joué.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne