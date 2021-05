Preview de la soirée NBA : ce soir c’est le dernier soir, tout le monde sur le pont et seuls les plus malins s’en sortiront

On y est. Après 71 rencontres disputées par chacune des 30 franchises de la Ligue, ce 16 mai marque le coup de sifflet final d’une saison 2020-21 en accéléré. Les enjeux sont énormes aux quatre coins du pays, avec pas moins de… 24 spots qui n’ont pas encore de propriétaire attitré. Rendez-vous dès 19h pour une dinguerie comme on en vit peu dans une vie de fan NBA et si vous voulez un conseil… faîtes une bonne petite sieste car cette nuit il faudra de la vigueur, cette nuit il faudra tenir, tout simplement.

19h : Knicks – Celtics : quoi de plus logique finalement que de faire la part belle aux Knicks pour entamer cette dernière soirée. La quatrième place semble avoir ouvert ses portes hier aux joueurs de Tom Thibodeau, avec elle une confrontation stylax avec les Hawks au premier tour, mais il faudra en tout cas faire le taf une dernière fois et tabasser des Celtics qui ne méritent que ça sur cette fin de saison.

19h : Raptors – Pacers : à ma gauche la deuxième génération de Dinos à s’éteindre, à ma droite des Pacers qui sauront dans quelques heures qui des Wizards ou des Hornets leur sera servi pour le play-in. Match déséquilibré, victoire pas forcément obligatoire pour Indiana mais victoire probable, même en jouant avec les sœurs des remplaçants.

19h : Wizards – Hornets : l’un des matchs les plus importants de la soirée, absolument pas décisif car les deux équipes sont assurées depuis un moment de jouer le play-in, mais tellement important car il décidera tout simplement des match-ups du tour préliminaire à l’Est. Le pitch, très probablement ? Le vainqueur affrontera les Celtics, et le perdant héritera des Pacers. Hum… vous le voyez venir le match au ralenti ?

20h : Spurs – Suns : les Suns possèdent une infime chance de piquer in extremis la première place au Jazz, mais pour cela… encore faudrait-il que le Jazz perde face aux Kings. Autant vous dire qu’on ne va pas se fouler à Phoenix.

21h30 : Warriors – Grizzlies : celui-là c’est podium de la soirée dans la catégorie hype. Pour la faire courte ? Le vainqueur affrontera le septième et le perdant affrontera les Spurs. Oh non, dîtes-moi pas que… encore ? Oh, allez, jouez le jeu les gars. Non ? Bon, ok…

1h : Hawks – Rockets : une équipe de basket contre une troupe de troubadours, et une match-up face aux Knicks qui se dessine pour les Hawks. Ca va être complètement fou, alors autant commencer à s’échauffer.

1h : Nets – Cavs : les Nets ont quasiment assuré leur deuxième place à l’Est, mais ils pourraient néanmoins ne pas se faire prier pour mettre KO très vite des Cavs qui n’attendent que de partir en vacances avant la Lottery. Clairement on ne fera pas le focus sur ce match, déso pas déso.

1h : Sixers – Magic : accélérer ne serait-ce qu’un chouïa, se mettre en rythme avant les Playoffs, voilà ce qu’il sera demandé aux Sixers ce soir. La tâche ne devrait pas être trop ardue, et Doc Rivers pourrait même se priver de quelques uns de ses hommes forts, c’est même ce qu’on a envie de lui demander.

2h : Pistons – Heat : encore un match bien déséquilibré sur le papier, et encore plus lorsque l’on sait que chacune des deux équipes est plutôt très assurée de son rang final. Là aussi quelques ajustements devraient être faits au niveau du roster, en sachant que l’équipe J du Heat reste plus forte que l’équipe type des Pistons.

3h : Bulls – Bucks : voir à Pistons – Heat.

3h : Wolves – Mavericks : une cinquième place à assurer pour les Mavericks (seule une égalité avec les Blazers les ferait descendre au classement), face à une équipe qui s’est mise à jouer au basket pile au moment où il aurait fallu arrêter. Ca pourrait être entrainant, ça pourrait même être équilibré, mais au final Luka Doncic et les siens ont plutôt intérêt à faire le taf, juste au cas où.

3h : Pelicans – Lakers : sur le papier c’est déséquilibré, et sur le terrain ce le sera également. Pas pour autant que les Lakers éviteront le traquenard du play-in, possiblement face aux Warriors d’ailleurs, mais avant de réfléchir il faudra déjà gagner ce match.

3h : Thunder – Clippers : les Clippers se sont volontairement sabordés avant-hier face à Houston car la troisième place fait peur, genre à cause de la sixième potentielle des Lakers. En cas d’égalité LAC reste derrière Denver, mais il ne serait même pas étonnant de voir Tyronn Lue faire jouer des cheerladers histoire de se marrer un peu. Le seul souci ? Même des cheerladers sont capables de battre le Thunder cette année.

3h : Blazers – Nuggets : LE choc de la nuit. Un choc sur le terrain évidemment mais également un choc dans les bureaux, un choc au téléphone, car la stratégie prendra peut-être le pas sur le sportif à ce moment-là de la nuit. Finir troisième ou non pour les Nuggets, mais dans tous les cas une victoire nécessaire pour Portland. Damian Lillard Game ?

3h : Kings – Jazz : en temps normal c’est le genre de match où tout peut arriver. Sauf que le Jazz devra gagner pour assurer sa première place, sauf que le score devrait donc avoisiner les 140 à 68.

Rendez-vous donc dès 19h pour une folie rarissime puisque l’ensemble des 30 franchises NBA sera sur le pont ce soir. Une soirée de basket mais une soirée pour les malins, car il faudra réfléchir tout en jouant pour ne pas être le dindon de la farce. Quelle expression incroyable au passage, alors espérons que cette soirée le soit aussi.