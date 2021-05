Les enjeux de la dernière soirée de la saison à l’Ouest : un sacré bazar au programme, le mieux c’est d’en reparler demain

Ce soir sonnera le glas d’une saison NBA incroyablement condensée, jouée à une vitesse folle et fort logiquement pleine de surprise. Quinze matchs pour nous offrir le classement final et le bracket définitif de cet exercice si particulier, et encore – peut-être – quelques surprises qui nous attendent. On fait tout de suite le point sur ce qui nous attend ce soir à partir de 19h, et on enchaine avec la Conférence Ouest, parce qu’, là aussi, il y a un paquet de choses à dire.

Le programme de la soirée

19h : Knicks – Celtics

19h : Raptors – Pacers

19h : Wizards – Hornets

20h : Spurs – Suns

21h30 : Warriors – Grizzlies

1h : Hawks – Rockets

1h : Nets – Cavs

1h : Sixers – Magic

2h : Pistons – Heat

3h : Bulls – Bucks

3h : Wolves – Mavericks

3h : Pelicans – Lakers

3h : Thunder – Clippers

3h : Blazers – Nuggets

3h : Kings – Jazz

Le classement avant les matchs du soir

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

La petite explication maison concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les enjeux

Place 1 et 2 : les Suns braqueront la première place au Jazz si et seulement si ils battent les Spurs et que dans le même temps Utah perd son dernier match. On vous arrête tout de suite, le Jazz joue les Kings alors merci à Sacramento de laisser les adultes jouer tranquille. Jazz 1, Suns 2, next.

Places 3 et 4 : ce matin les Nuggets et les Clippers sont à égalité. Denver joue les Blazers pour l’un des matchs potentiellement les plus fous de la nuit, les Clippers jouent le FC Thunder Bis, et en cas de victoire des deux équipes et de nouvelle égalité ce sont les joueurs de Mike Malone qui possèdent le tie-breaker. Los Angeles a assuré ses arrières avant-hier en perdant face aux Rockets, histoire d’éviter la troisième place et une possible match-up sanglante face au voisin Lakers, possible donc que les Nuggets… leur rende la pareille en perdant volontairement pour se retrouver quatrième et jouer… les Mavs au premier tour, à moins que les Clippers abusent à mort en perdant de nouveau face au Thunder. Mort de rire, haha. Faut suivre hein.

Places 5, 6 et 7 : pour l’instant Dallas semble plutôt bien parti pour sécuriser le seed 5, puisqu’une victoire face aux Wolves leur suffit pour valider le taf. Pour les places 6 et 7 c’est plus compliqué. En cas de victoire des Blazers c’est les Playoffs assurés, face aux Nuggets ou aux Clippers, et ce sont donc les Lakers qui iront jouer le play-in face au gagnant de Grizzlies – Warriors (voir plus bas). Pour que les Lakers partent directement en Playoffs ? Victoire + défaite des Blazers, y’a rien de plus compliqué à comprendre. Seule certitude ce matin : les Lakers et les Clippers ne s’affronteront pas au premier tour car si les Lakers sont sixièmes c’est que les Blazers auront perdu, c’est donc que les… Nuggets auront gagné, des Nuggets qui seront donc assurés de la troisième place. Pfiou, ça transpire dans le salon.

Place 8 et 9 : le match le plus marrant de la soirée puisque ce soir s’affrontent les Grizzlies et les Warriors. Le vainqueur sera huitième et affrontera peut-être… les Lakers, voire les Blazers, alors que le perdant sera neuvième et affrontera à coup sûr les… Spurs. Et vous, vous préfèreriez quoi ? On est d’accord, et ça s’annonce incroyable.

Place 10 : les Spurs sont tellement chiants qu’ils arrivent même à être la seule équipe dont tout le monde se fout lors de la dernière soirée de régulière. Des relous, tout simplement, le mec qui ne veut pas danser en boîte, le voisin qui appelle les flics à 19h30 pour tapage nocturne, parce que dehors il faut déjà nuit.

Places 11 et 12 : suspense insoutenable entre les Pelicans et les Kings pour savoir… quelle franchise est la plus éclatée. Indice, les Kings, eux au moins, ils nous font rire.

Places 13, 14 : bagarre à distance entre les Wolves et le Thunder, au détail près que le meilleur joueur actuel d’OKC est moins bon que le moins bon joueur de Minnesota.

Place 15 : applaudissements nourris pour les Rockets, assurés depuis un bail de finir à la dernière place de l’Ouest mais aussi de la NBA toute entière. Le plus beau des cadeaux ce soir serait d’en prendre 60 contre les Hawks, comme un symbole à une course de tanks remportée haut la main.