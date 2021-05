Les enjeux de la dernière soirée de la saison à l’Est : les seeds 1 à 6 quasiment connus, le play-in tournament au centre des débats

Ce soir sonnera le glas d’une saison NBA incroyablement condensée, jouée à une vitesse folle et fort logiquement pleine de surprise. Quinze matchs pour nous offrir le classement final et le bracket définitif de cet exercice si particulier, et encore – peut-être – quelques surprises qui nous attendent. On fait tout de suite le point sur ce qui nous attend ce soir à partir de 19h, et on commence par la Conférence Est parce qu’il y a un paquet de choses à dire.

Le programme de la soirée

19h : Knicks – Celtics

19h : Raptors – Pacers

19h : Wizards – Hornets

20h : Spurs – Suns

21h30 : Warriors – Grizzlies

1h : Hawks – Rockets

1h : Nets – Cavs

1h : Sixers – Magic

2h : Pistons – Heat

3h : Bulls – Bucks

3h : Wolves – Mavericks

3h : Pelicans – Lakers

3h : Thunder – Clippers

3h : Blazers – Nuggets

3h : Kings – Jazz

Le classement avant les matchs du soir

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

La petite explication maison concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les enjeux

Place 1 : l’une des seules places qui a déjà trouvé son propriétaire. Hello les Sixers, qui retrouvent donc le sommet de l’Est vingt ans tout pile après un certain Allen Iverson et qui affronteront donc au premier tour l’équipe qui sortira vainqueur de la « petite finale » du play-in tournament.

Places 2 et 3 : encore un léger doute, puisque si les Nets ont une victoire d’avance sur les Bucks ils ne possèdent pas l’avantage en cas d’égalité demain. Traduction ? Brooklyn doit battre Cleveland ce soir et tout sera réglé. Dans le cas contraire, on en doute fortement hein, et en cas de win des Bucks face aux Bulls, Milwaukee grillera les Nets sur la ligne.

Places 4, 5 et 6 : petit tremblement de terre hier, car en perdant face aux Bucks, le Heat a ouvert une voie royale aux Knicks et aux Hawks pour les places 4 et 5. Ce soir New York reçoit Boston pour le feu d’artifice d’une saison incroyable, Atlanta joue les Rockets et le Heat affronte les Pistons, autant vous dire que ça sent très fort le trois sur trois.

Place 7 : chouette, une place sécurisée, ce sera Boston, et un peu de certitude ne fait pas de mal en ces temps emplis de suspense.

Places 8, 9 et 10 : le Wizards – Hornets sera évidemment à suivre avec attention, alors que les Pacers devraient se dépatouiller tranquillement des Raptors à Tampa. Seules certitudes avant ce soir ? Les Pacers ne termineront pas neuvièmes et n’affronteront pas Boston au play-in, et les Wizards et Hornets ne s’affronteront pas non plus la semaine prochaine. Bradley Beal et Domantas Sabonis devraient être présents tous les deux ce soir, reste à savoir qui des Wizards ou des Hornets assumera le plus jouer Boston en play-in plutôt que les Pacers. Ca se réfléchit un minimum on vous l’avoue.

Places 11 et 12 : elles seront quoiqu’il arrive occupées respectivement par les Bulls et les Raptors, et on ne vous cache pas qu’on s’en cogne pas mal.

Places 13, 14 et 15 : dernière bagarre entre les Cavs, les Pistons et le Magic pour obtenir le plus de chances possibles de chopper un pick solide lors de la prochaine Lottery. On en vous cache pas que ce n’est pas le plus excitant à suivre, mais on gardera un oeil notamment sur les Pistons puisqu’on n’est pas à l’abri d’un 17/10/10 de Killian Hayes pour sa dernière sortie de l’année.

Un Top 6 qui pourrait ne pas bouger, et un bracket de play-in qui bougera forcément. Dernière représentation d’une pièce qui en aura compté 72 au total, et c’est ce soir que tout ou presque peut encore se décider. Y’a pas à chier, il est fort ce scénariste.