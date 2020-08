Les horaires des matchs du premier tour des Playoffs sont tombés : un carnet, un stylo, un coup de fil au patron et let’s go

Alors que l’on vivait une pause atroce de deux heures et demi entre les matchs des Suns et des Grizzlies et celui de Portland, la NBA a une fois de plus tapé dans le mille en nous balançant les horaires du premier tour de Playoffs. Allez, ça occupe entre deux cafés et trois tranches de pâté, true story.

La quasi-intégralité des séries du premier tour étant désormais connue, il ne nous restait plus qu’à attendre sagement le programme, comme un élève de sixième lors de sa première rentrée au collège. 1h19 du matin les notifs ont explosé, et on sait désormais à quelle cuisson on sera mangé à partir de lundi. Pour toutes les infos exactes du début à la fin rendez-vous sur le compte Twitter de Marc J. Spears par exemple, et comme on est sympa on a commencé à vous faire un petit récap à la sauce française. Allez, de rien :

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : LUNDI 17 AOÛT 🚨 19H30 ➡️ NUGGETS – JAZZ 22H ➡️ RAPTORS – NETS 00H30 ➡️ CELTICS – SIXERS 03H ➡️ CLIPPERS – MAVS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : MARDI 18 AOÛT 🚨 19H30 ➡️ BUCKS – MAGIC 22H ➡️ HEAT – PACERS 00H30 ➡️ ROCKETS – THUNDER 03H ➡️ LAKERS – VAINQUEUR DU PLAY-IN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : MERCREDI 19 AOÛT 🚨 19H30 ➡️ RAPTORS – NETS 22H ➡️ NUGGETS – JAZZ 00H30 ➡️ CELTICS – SIXERS 03H ➡️ CLIPPERS – MAVS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : JEUDI 20 AOÛT 🚨 19H ➡️ HEAT – PACERS 21H30 ➡️ ROCKETS – THUNDER 00H ➡️ BUCKS – MAGIC 03H ➡️ LAKERS – VAINQUEUR DU PLAY-IN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : VENDREDI 21 AOÛT 🚨 19H30 ➡️ NETS – RAPTORS 22H00 ➡️ JAZZ – NUGGETS 00H30 ➡️ SIXERS – CELTICS 03H ➡️ MAVS – CLIPPERS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : SAMEDI 22 AOÛT 🚨 19H ➡️ MAGIC – BUCKS 21H30 ➡️ PACERS – HEAT 00H ➡️ THUNDER – ROCKETS 02H30 ➡️ LAKERS – VAINQUEUR DU PLAY-IN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : DIMANCHE 23 AOÛT 🚨 19H ➡️ SIXERS – CELTICS 21H30 ➡️ MAVS – CLIPPERS 00H30 ➡️ NETS – RAPTORS 02H30 ➡️ JAZZ – NUGGETS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

🚨 PROGRAMME DES PLAYOFFS : LUNDI 24 AOÛT 🚨 19H30 ➡️ BUCKS – MAGIC 22H ➡️ ROCKETS – THUNDER 00H30 ➡️ HEAT – PACERS 03H ➡️ LAKERS – VAINQUEUR DU PLAY-IN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

Les horaires des matchs du 1er tour des Playoffs, à partir du Game 5, n’ont pas encore d’horaire pré-déterminé. Les horaires sont uniquement connus pour les Games 1, 2, 3 et 4 pour le moment. On en saura davantage en début de semaine prochaine. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2020

Voilà pour cette première semaine de Playoffs, quatre matchs par soir et l’assurance de finir cette huitaine en PLS si vous n’êtes pas assez préparé. La consigne dès à présent ? On dort, on dort, on dort, parce qu’aà partir de lundi soir ce mot ne fera plus partie de votre vocabulaire, et c’est ça qu’on aime.