La course aux Playoffs : les Hawks incroyablement solides face à Phoenix, de très bonne augure à dix jours du gong

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Magic – Celtics : 96-132

Cavs – Blazers : 105-141

Pacers – Kings : 93-104

Rockets – Sixers : 115-135

Hawks – Suns : 135-103

Bucks – Wizards : 135-134

Wolves – Grizzlies : 135-139

Nuggets – Knicks : 113-97

Jazz- Spurs : 126-94

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Pacers et Spurs : les Celtics, les Sixers, les Blazers et Jazz ont tranquillement géré une bien faible adversité, les Grizzlies se sont tirés d’un piège à loup et se glissent ce matin à la huitième place, mais la plus belle impression, doublée d’une opération intéressante au classement, nous vient donc ce matin d’Atlanta. Un chef d’œuvre de match face aux pourtant terribles Suns, une démo d’adresse dans un premier temps et de gestion par la suite, un banc incroyablement efficace, un Onyeka Okongwu qui s’affirme, un Trae Young qui joue juste et n’a pas besoin de jouer les héros, bref un 20/20 cette nuit pour les hommes de Nate McMillan. Il y a des soirs comme çà où tout va comme sur des roulettes, ce soir en était un, et au final les Hawks mettent donc un coup de pression aux Knicks dans la lutte à la quatrième place de l’Est, qui s’annonce chaude jusqu’à la toute dernière seconde. Des Hawks solides en tout cas, pas une garantie en vue des Playoffs car le groupe est jeune, mais disons qu’aujourd’hui on préférerait coacher les Hawks que les Pacers, transition transition.

Mauvaise opération du jour – Pacers et Spurs : on peut également mentionner les Wizards et les Knicks, les premiers ayant manqué de très peu l’occasion de prendre la neuvième place et d’espérer ainsi toujours un peu plus de griller le spot 8 aux Hornets alors que les Knicks voient pour leur part leur mettre un coup de pression, on peut aussi noter le jour sans des Suns à Atlanta et donc la perte de la première place à l’Ouest, mais posons plutôt ceci sur la table : les Pacers et les Spurs sont en grand danger. Deux franchises pépères, loin des strass, mais qui pourraient donc se retrouver, surtout, loin des Playoffs cette saison car les Texans ont pris une énorme calotte de la part du Jazz et sont désormais sous la menace d’un autre genre de calotte, « à la Williamson » comme on dit, alors que côté Pacers on a carrément failli en venir aux mains sur le banc puisque l’assistant-coach Greg Foster a du être retenu par ses joueurs pour ne pas en coller une à… Goga Bitadze. Sur le terrain ? C’est pire, puisque les Ruraux d’Indiana ont réussi à perdre contre les étincelants Kings d’un non moins étincelant duo Marvin Bagley III / Delon Wright, et en se projetant un peu on ne serait même plus étonné de voir les joueurs de Nate Bjorkgrend se faire bouter hors du play-in par une semi-équipe comme les Bulls ou les Raptors. La coupe est pleine et comme le dirait l’un de vos poètes du moment : ça fait beaucoup là non ?

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Bulls

1h30 : Mavericks – Nets

1h30 : Raptors – Wizards

2h : Pacers – Hawks

4h : Clippers – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Suns – Blazers, Grizzlies, Warriors ou Spurs

Jazz – Blazers ou Grizzlies

Nuggets – Lakers

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Warriors-Spurs