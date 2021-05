La course au tanking et à la Draft 2021 : les Kings ont retrouvé le sourire et un grand Bagley, c’est un peu leurs Playoffs à eux

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Magic – Celtics : 96-132

Cavs – Blazers : 105-141

Pacers – Kings : 93-104

Rockets – Sixers : 115-135

Bucks – Wizards : 135-134

Wolves – Grizzlies : 135-139

Bonne opération du jour – Wolves : on pourrait évidemment parler des Cavs, des Rockets ou du Magic, qui ont tous pris leur tradtionnelle branlée cette nuit, mais prime au beau jeu et bravo aux Wolves, auteurs d’un superbe match – une fois de plus – face à Memphis, portés par un Anthony Rdwards plus MVP que ROY, et finalement battus in extremis par les Grizzlies. Une bien belle performance qui conforte les Wolves sur le podium du tankathon tout en nous faisant passer de belles soirées de basket, on appelle ça gagner sur tous les fronts. Bravo messieurs !

Mauvaise opération du jour – Kings : décidément, les Kings ne ressemblent à aucune autre franchise. Privés de De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton jusqu’à la fin de la saison, les Kings ont capitalisé cette nuit sur le mood « à gerber » de Pacers s’engueulant entre eux et, surtout, sur le retour (en grande forme) de… Marvin Bagley III. 24 points à la mi-temps, une petite frayeur blessure mais finalement rien de grave, et au final 30 pions pour l’intérieur de Sacto, pas loin de lâcher son meilleur match en carrière cette nuit. Des Kings qui enchainent là leur quatrième victoire… juste quand il faudrait perdre, c’est aussi pour ça qu’on aime cette franchise mythique.

Le programme de la nuit prochaine

2h : Pistons – Grizzlies

– Grizzlies 4h : Warriors – Thunder

Rappel concernant la Lottery :