La course au tanking et à la Draft 2021 : les Pistons, les Kings et les Wolves payent leur sursaut d’orgueil, le timing est incroyable

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Wizards – Spurs : 143-146

Magic – Lakers : 103-114

Sixers – Thunder : 121-90

Pistons – Hawks : 100-86

Knicks – Suns : 110-118

Raptors – Cavaliers : 112-96

Wolves – Jazz : 105-104

Heat – Bulls : 102-110

Pelicans – Clippers : 120-103

Nuggets – Grizzlies : 120-96

Kings – Mavericks : 113-106

Bonne opération du jour – Cavs, Thunder et Magic : on continue les travaux du côté de Cleveland avec une défaite solide face aux Raptors, avec un duo Garland/Allen moins excitant qu’à son habitude et un Collin Sexton qui a apprécié le boulot du banc, alors que pour le Thunder le simple intérêt de cette fin de saison sera d’apercevoir des mecs envoyé sur le terrain alors qu’ils étaient encore boulangers la veille (hier Charlie Brown Jr. et on vous jute que cet homme existe et il a d’ailleurs une coiffure rigolote, ça c’est de l’info). La grosse bonne opé est néanmoins à mettre au crédit du Magic, qui apparait ce matin sur le podium grâce à sa défaite (victoire) face aux Lakers, le tout conjugué à la victoire (défaite) des Pistons face aux Hawks. Orlando candidat crédible au first pick ? On a évidemment envie de dire que c’est mé-ri-té.

Mauvaise opération du jour – Pistons, Wolves et Kings : taratata, qu’est-ce que c’est c’est que ce bazar ? Victoire des Pistons face à des Hawks à côté de leurs pompes, victoire des Wolves face au Jazz grâce à un merveilleux switch défensif de Rudy Gobert (troisième win en trois matchs pour Minnesota face à Utah), et victoire au bout de la nuit des Kings face aux Mavs d’un Luka Doncic bien peu concentré. Une drôle de nuit mais des victoires qu’il faudra très vite transformer en défaites, car les tanks du Thunder, des Rockets ou du Magic sont magistralement lents et il ne faudra absolument pas les semer. Ce soir ? Wolves – Rockets, miam-miam, le premier qui marque contre son camp a gagné.

Le programme de la soirée

Celtics – Thunder

Rockets – Wolves

Rappel concernant la Lottery :