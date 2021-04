La course aux Playoffs : Utah et Phoenix à la bagarre pour la première place de l’Ouest, tiens, tiens… y’a quoi vendredi déjà ?

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Wizards – Spurs : 143-146

Magic – Lakers : 103-114

Sixers – Thunder : 121-90

Pistons – Hawks : 100-86

Knicks – Suns : 110-118

Raptors – Cavaliers : 112-96

Wolves – Jazz : 105-104

Heat – Bulls : 102-110

Pelicans – Clippers : 120-103

Nuggets – Grizzlies : 120-96

Kings – Mavericks : 113-106

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Spurs, Sixers et Suns : défaite des Mavericks, défaite des Grizzlies, repos pour les Warriors et victoire de daron face à des Wizards invaincus depuis huit matchs ? Soirée parfaite pour les Spurs, avec un DeMar DeRozan toujours plus parfait lui aussi. Belle opération également pour les Sixers qui ne perdent pas la première place de vue même si leur win face au Thunder était cotée à 1,00001. Sourires également dans l’Arizona avec la victoire des Suns face aux Knicks couplée à la nouvelle défaite du Jazz contre les Wolves, alors que les Bulls et les Raptors continuent d’y croire, sauf que personne à Chicago ou Tampa ne sait vraiment à quoi il croit.

Mauvaise opération du jour – Heat, Wizards, Jazz, Clippers, Grizzlies et Mavs : c’est la débandade dans les gorges comme dirait l’autre. Sale soirée pour le Heat qui n’arrive décidément pas à enchainer et à se sortir du fourbis des places 7, 8, 9, 10 avec une nouvelle défaite face aux Bulls cette fois-ci. Les Wizards manquent pour leur part l’occasion de mettre un uppercut de plus à tout le ventre mou de l’Est en s’inclinant de justesse face à des Spurs incroyables. Le Jazz ? Meilleure équipe de la Ligue mais incapable de battre les Wolves cette saison, ça c’est numéro 1 au classement des phrases chelous. Occasion ratée également pour les Clippers d’opérer un rapproché du duo de tête à l’Ouest, alors que les Grizzlies et les Mavs pataugent, les premiers laissant les Spurs fondre sur eux alors que les seconds ont apparemment décidé de gagner uniquement les matchs qui les intéresse. Une bise pour finir au du Knicks / Hawks, puisque ni l’un ni l’autre n’a su profiter du faux-pas… de l’autre, avec une mention spéciale à des Faucons estropiés face aux… Pistons. Ca arrive hein, mais c’est moche.

Les affiches du soir

Hornets – Bucks

Pacers – Blazers

Raptors – Nets

Warriors – Mavericks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors