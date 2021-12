NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les moments vécus en direct ! Apéro TrashTalk

Le lundi, c’est Top 10 all-time ! Et comme vous le savez, sur cette saison NBA 2021-22, les thèmes sont toujours aussi variés et originaux. Alors aujourd’hui ? Faites place à votre mémoire, ouvrez la boîte à souvenirs, car nous allons débattre des plus grands moments vécus en direct de l’histoire ! Chacun son parcours, chacun son vécu, mais un Top 10 à devoir mettre en place tous ensemble.

On a tous vécus de grands moments dans l’histoire. On a tous ces souvenirs, marqués dans notre mémoire à jamais. Ils sont heureux, moins heureux. Ils sont en NBA, ou avec l’équipe de France. Ils ont été vécus seuls… ou accompagnés ! Et ils ont eu lieu en pleine nuit, ou au beau milieu de la soirée. N’importe quel fan de basket a connu des moments inoubliables, ceux qu’ils vont chérir pour le restant de leurs jours et peut-être même raconter aux enfants. Mais qui est tout en haut de la liste ? Et combien d’années avez-vous pu vivre devant les écrans en direct ? Une seule règle aujourd’hui, avoir été au bon endroit au bon moment, et partager ses émotions. C’est donc un immense classique qui prend place, et avec une subjectivité maximale pour le coup ! Car votre émotion n’est pas la nôtre, et votre parcours basket sera différent des autres !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.