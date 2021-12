Jayson Tatum a bastonné les Bucks : 42 points à 16/25 et la win, il fait du bien ce retour à la maison

Milwaukee qui se déplaçait à Boston, c’était l’affiche de la nuit et ça promettait un duel XXL entre Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum. Le Greek Freak allait-il se rappeler au bon souvenir du TD Garden ? On vous raconte ça de suite.

Pour les stats maison de ce duel entre ceux qui ne pourront jamais se faire pincer à la Saint Patrick, c’est par ici.

On leur promettait un mois de décembre infernal et les Celtics ont déjà pu expérimenter la difficulté sur le dernier road trip en date. On résume ? 5 matchs, 4 défaites et une seule victoire contre les faibles Blazers. Même si le contenu n’était pas forcément si mauvais, cela allait renvoyer les hommes d’Ime Udoka dans le ventre mou à l’Est. Heureusement pour les amoureux du trèfle, l’heure était au retour à la maison cette nuit et on attendait donc une réaction pour relancer la machine. Problème : on ne parlait pas d’une équipe en décomposition ou un souffre-douleur en face mais bien la bande de Giannis Antetokounmpo, laquelle restait sur quatre victoires en cinq rencontres. La bonne nouvelle pour Boston, c’est que son adversaire jouait hier du côté de New York et cela allait donc offrir un bonus fraîcheur aux pensionnaires du TD Garden. Enfin, encore fallait-il aller sur le terrain et mettre les bons ingrédients pour l’emporter.

Giannis roule sur tout le monde en ce moment ? Les Celtics vont lui coller une baby-sitter attitrée pour la soirée. Malgré ses 35 printemps, Al Horford était un beau candidat pour cette mission et il a rempli le challenge avec brio. Si le vétéran donne le ton en défense pour interdire l’accès de la raquette à Giannis, un autre phénomène va affoler les compteurs de l’autre côté du terrain. Sur son nuage depuis le début du mois (plus de 30 points de moyenne sur les six derniers matchs), Jayson Tatum va remettre le couvert cette nuit contre les Bucks. Rentré tranquillement dans son match, l’ailier All-Star va prendre les choses en main en seconde mi-temps, enfilant le costume du grand patron pour porter les siens jusqu’à la victoire. La note est salée : 42 points à 16/25 et 7/13 de loin (mais aussi 4 passes, 5 rebonds et 3 interceptions), un arsenal offensif au complet et un cercle qui a semblé gagner une ou deux tailles en largeur à mesure que les minutes avançaient. On part tout simplement sur la meilleure performance au scoring pour Tatum cette saison et, même visuellement, c’est peut-être l’un des matchs les plus propres de la star de Boston depuis la reprise. Dans son sillage, c’est tout le collectif qui a step-up et c’est une victoire qui va permettre de remettre un peu d’ordre dans la maison avant d’accueillir un autre freak. Après quelques jours de repos mérités, c’est le (probable) sniper le plus prolifique de tous les temps qui débarque. On a vraiment besoin de citer son nom ?

Les Celtics sortaient d’un road trip compliqué et ils ont rallumé la lumière à la maison. Al Horford a rajeuni, Jayson Tatum a pris feu, Grant Williams a fait grave plaisir, Jaylen Brown est de retour de blessure, de quoi être optimiste pour cette dernière quinzaine de 2021 du côté de Boston ?