Tout ce que vous devez savoir sur le titre de champion des Denver Nuggets, en 24 articles

La nuit dernière, les Nuggets de Denver ont remporté face au Heat le premier titre de leur histoire. Portés par un Nikola Jokic stratosphérique, un Jamal Murray pas mal non plus et des lieutenants et/ou role players décisifs, les hommes de Mike Malone ont enchanté les fans de basket depuis deux mois et vont donc pouvoir fêter dignement cet historique accomplissement.

Les principaux protagonistes de cette victoire, tout ce qu’il faut savoir sur le Heat, magnifique perdant, les à côté, ce qu’il se dit sur les réseaux, des images, des chiffres, voici ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur la nuit magique offerte par les Nuggets à leurs fans. Et si jamais vous avez deux minutes, envoyez de la force à la rédaction de TrashTalk.