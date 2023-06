Dernier Top 5 de la saison, alors on joint nos mains l’une à l’autre et on dit merci la vie, et à la saison prochaine. Bonnes vacances la NBA !

On attendait Michael Porter Jr. pour ses gros tirs, on a eu un Michael Porter Jr. essentiel sur son hustle et ses drives. Clic clac, photo.

Jeff Green a passé 5 minutes sur le parquet cette nuit, le temps de la mettre à l’envers à Jimmy Butler.

10 pour la technique, 10 pour l’artistique, 10 pour la chaaaaaaaaaatte, coucou Benoit Paire.

Il n’a pas eu énormément d’occasions d’aller au cercle cette nuit, mais quand la route fut ouverte Jamal Murray ne s’est pas fait prier.

Honneur aux perdants avec celui qui a été incroyable durant ces Finales : Bam Adebayo.