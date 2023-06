Les Nuggets peuvent-ils devenir les héritiers des Spurs ?

Tout juste vainqueurs de leur premier titre de champion NBA, les Nuggets sont sur un nuage. Acclamée par tous, la franchise des Rocheuses rappelle à certains la belle époque de… San Antonio. De quoi imaginer de nouveaux titres arriver bientôt à la Ball Arena ?

“J’ai joué contre Tim Duncan et Tony Parker. Honnêtement, c’est une excellente combinaison contre laquelle j’ai eu l’occasion de jouer. Jamal et Jokic sont mortels parce qu’ils peuvent tous les deux marquer, passer le ballon. Ce sont de grandes menaces et ils se comprennent très bien l’un l’autre.”

Avant le Game 4 des Finales NBA, Kyle Lowry avait sorti les grosses éloges pour parler du tandem Jamal Murray – Nikola Jokic. Une comparaison osée quand on connaît la longévité des légendes Spurs alors que les leaders de Denver viennent de mettre la main sur leur premier trophée. Si le meneur vétéran du Heat s’est mouillé sur cette décla, il n’est pas le seul à comparer les Nuggets à leurs illustres aînés de San Antonio. Karl-Anthony Towns avait aussi partagé cette opinion au micro de Ramona Shelburne d’ESPN il y a quelques jours.

“Ils sont comme les Spurs de la vieille école. Ils ne cessent de vous faire baisser les bras.”

Comparer Spurs et Nuggets, une idée pas si bête que ça alors ?

Analysons un peu le décor. Pour cela, il faut se demander quels sont les ingrédients du titre des Nuggets ? Il y a évidemment Nikola Jokic, un MVP et un joueur générationnel qui met son talent au service du collectif. Tiens, ça rappelle quelqu’un ça (Tim Duncan). À côté de ça, un très bon meneur qui semble totalement connecté à la star locale (sans oublier l’axe 1-5), mais avec la capacité de prendre les choses en main pour la suppléer. Là encore, le comparo est plutôt facile, même si Murray n’a pas encore le même CV que notre TP national.

Plus encore que les joueurs, Denver a opté pour la patience et une construction sur plusieurs années. Nikola Jokic a été drafté par la franchise, tout comme Jamal Murray. Mike Malone est sur le banc depuis 8 saisons déjà. Stabilité et développement, encore une fois une recette qui a fait le succès des Spurs de la belle époque. On pourrait aussi ajouter flair à la Draft : Jokic ayant été récupéré avec le.. 41ème pick quand Tony Parker était lui sélectionné en fin de premier tour et Manu Ginobili en fin de.. second tour.

Aujourd’hui, il semble un peu tiré par les cheveux de comparer ces deux équipes. Mais qu’en sera-t-il d’ici quelques années ? Penser aux Spurs, c’est voir une ère dans sa globalité puisque Duncan, Parker, Ginobili sont désormais tous retraités. On a le tableau final de leurs carrières avec le nombre de titres glanés et toutes les récompenses. On parle d’une dynastie qui a marqué la Ligue. Regarder dans l’assiette des Nuggets aujourd’hui serait injuste pour Denver car l’histoire des joueurs des Rocheuses ne fait que commencer.

Faut-il rappeler que Nikola Jokic n’a que… 28 ans ? Le Joker débute à peine son prime et rien ne dit qu’il ne va pas encore monter d’un cran dans le futur. Jamal Murray a 26 ans, Michael Porter Jr. 25, Aaron Gordon 27. Pas de risque d’une perte de vitesse à court terme parmi les principaux cadres de l’équipe. Il faudra évidemment voir les moves de la direction dans les prochaines intersaisons mais Denver a tout ce qu’il faut pour durer dans les sommets de la Ligue.

Est-ce que la franchise remportera plus de 50 victoires par saison pendant 18 ans ? Sans doute pas. Est-ce que l’équipe va remporter 4-5 titres sur la même période ? On mettra pas notre main à couper non plus mais est-ce si fou d’imaginer un âge d’or aux Nuggets sur la décennie à venir ? Est-ce si fou d’imaginer des jeunes fans dire d’ici 10-15 ans qu’ils sont devenus supporters de Denver à cause des tours de magie de Nikola Jokic en 2023 de la même manière que ceux qui tombaient sous le charme du Big Fundamental en 1999 ou du premier titre du trio des Spurs en 2003 ? Seul le futur le dira mais le simple fait de poser la question montre déjà le chemin parcouru par les Nuggets. La suite est entre leurs mains.