Explosion de joie à Denver avec cette victoire dans le Game 5 qui ramène un premier titre NBA dans le Colorado ! Mais un seul titre, ce n’est pas assez pour Nikola Jokic qui décroche également un MVP des Finales à l’unanimité. Et lorsqu’on se penche sur sa production statistique, on peut lui donner le trophée sans même regarder les matchs.

Quelle belle campagne de Playoffs pour ces Nuggets, qui ont réussi à vaincre une conférence Ouest bien ouverte et un Heat déterminé en Finales NBA. En jouant un basket rarement vu en terme de niveau offensif, les Nuggets se sont fait tracter par Nikola Jokic du début à la fin dans ces Playoffs. Le pivot serbe est tout simplement l’un des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire lorsque l’on énumère toutes ses qualités. Un toucher hors normes près du cercle et un physique imposant pour torpiller ses adversaires dans la peinture, un shoot plus que fiable à mi-distance comme à 3-points, un dribble vraiment pas dégueu pour un 0,13t, un QI basket digne des plus grands et – cerise sur le gâteau – une qualité de passe de magicien qui le rend tout bonnement indéfendable. Tous ces attributs font qu’il est dominant dans tous les secteurs de jeu offensifs et, spoiler, ça se voit dans la feuille de stats :

Nikola Jokic is the 1st player in NBA history to lead all players in points, rebounds and assists in a single postseason. pic.twitter.com/DtqhfBKLIl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 13, 2023

Quoi ? Non, vous ne rêvez pas : Nikola Jokic est le premier joueur de l’histoire à finir premier en points, rebonds et passes dans une campagne de Playoffs. C’est dire le niveau de domination du type… Le pivot serbe est tout simplement partout sur le terrain, et c’est d’autant plus impressionnant pour un intérieur de dominer les… passes décisives. C’est ce qui le différencie des autres pivots : il gobe autant de rebonds qu’il ne sert de caviars pour les copains. Jokic n’a pas un jeu spectaculaire ? Temps-mort… Le jeu de passes de Jokic est l’un des plus beaux plaisirs visuels que vous trouverez dans la NBA actuelle. Et si on s’en faisait une petite compil’ en l’honneur de ce nouveau record statistique ? Regardez attentivement à quel point le Joker met les copains dans des chaises longues :

Nikola Jokic a de nouveau prouvé qu’il était l’un des meilleurs joueurs de la ligue durant cette campagne de Playoffs en impactant TOUS les secteurs offensifs du jeu (vous pouvez demander à la zone de Miami). Et ce record est d’autant plus bluffant pour un gabarit de sa taille… Plutôt marrant pour un mec qui n’en a rien à foutre de la feuille de stats.