Les réactions Twitter après le titre de champion NBA des Nuggets

C’est fait ! Pour la première fois de leur histoire, les Nuggets sont champions NBA et la planète basket partage la joie de la franchise de la Mile High City. Que ce soit pour Nikola Jokic ou qui que ce soit, les réactions se multiplient. Les joueurs de Denver, quant à eux, profitent du moment, comme il se doit, avant de prolonger la fête.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

Congrats to the Mile High City!!!!!

— nick vanexel (@vanexel31) June 13, 2023

“Bravo à la Mile High City.”

joker still ain’t reacting, someone tell him he’s an nba champ lol

— Clint Capela (@CapelaClint) June 13, 2023

“Le Joker ne réagit toujours pas, que quelqu’un lui dise qu’il est champion NBA.”

Congrats to the Denver nuggets on an amazing and dominate championship run.

— Dwight Howard (@DwightHoward) June 13, 2023

“Bravo aux Denver Nuggets pour ce titre de champion après une incroyable domination.”

Happy for the Nuggets, beautiful Team basketball all year around. Failed over and over in the previous years, didn’t quit on their guys. And Nikola Jokic will finally get the respect he deserves! 👏🏽🏆

— Rudy Gobert (@rudygobert27) June 13, 2023

“Heureux pour les Nuggets, belle équipe de basket tout au long de l’année. Ils ont échoué les années précédentes sans jamais abandonner. Et Nikola Jokic va finalement avoir le respect qu’il mérite.”

First of many! Congrats brother! Proud of you! 🤝🙌🏆 #Champ #NBAFinals pic.twitter.com/cTLq3uA6OU

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) June 13, 2023

“Le premier d’une longue série ! Félicitations mon frère ! Je suis fier de toi !”

There is something really cool about the name Nikola #FinalsMVP

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) June 13, 2023

“Il y a quelque chose de très cool à propos du prénom Nikola.”

We Next! 💍🏆

— Trae Young (@TheTraeYoung) June 13, 2023

“On est les prochains.”

One day 🙏🏾

— Jaden Ivey (@IveyJaden) June 13, 2023

“Un jour…”

All Glory to The Most High for HIS Blessings!!! pic.twitter.com/oG6t02e98I

— Zeke Nnaji (@ZekeNnaji_Hoopz) June 13, 2023

“Gloire au tout puissant pour sa bénédiction.”

🫡 @nuggets pic.twitter.com/lieenoU27r

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 13, 2023

Your NBA Champions!

Congratulations @nuggets‼️#BringItIn pic.twitter.com/rQTqFjEmlh

— Colorado Rockies (@Rockies) June 13, 2023

“Votre champion NBA !

Bravo Nuggets !”

OUR ROOMMATES ARE NBA CHAMPS! 🏆

Congrats, @nuggets!#GoAvsGo #BringItIn pic.twitter.com/vMHzhdidbw

— Colorado Avalanche (@Avalanche) June 13, 2023

“NOTRE COLOCATAIRE EST CHAMPION NBA !

Félicitations Nuggets !”

LET’S 👏 GO 👏 @nuggets 👏

Another 🏆 for the Mile High City!#BringItIn pic.twitter.com/dTZcT4KRxP

— Denver Broncos (@Broncos) June 13, 2023

“Allez les Nuggets !

Encore un titre pour la Mile High City !”

NUGGETS NATION…

WE DID IT

— Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

“Nuggets Nation, on l’a fait !”

NIKOLA JOKIĆ IS AN NBA CHAMPION AND YOUR FINALS MVP. pic.twitter.com/2hBGcFqNVh

— Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

“NIKOLA JOKIC EST UN CHAMPION NBA ET VOTRE MVP DES FINALES”

THIS MOMENT pic.twitter.com/eOyLY7mNXZ

— Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

“CE MOMENT”

“We had to get you one, coach.”

A mic’d up Jamal Murray celebrates the Nuggets’ championship win 🔊 pic.twitter.com/faUBpjuyJI

— NBA (@NBA) June 13, 2023

“On devait vous en donner un coach !”

“Un Jamal Murray sous micro célèbre la victoire des Nuggets.”

A championship swim! 😂🏆

Jokic throws Murray in to the pool! pic.twitter.com/plu43RzE2v

— NBA Canada (@NBACanada) June 13, 2023

“La nage du champion ! Jokic pousse Murray dans la piscine.”

The vibe is immaculate. pic.twitter.com/TPM3wxfJPi

— Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

“La vibe est intacte.”

CHEERS 🥂#ToastWithMoet | #bRINGItIn pic.twitter.com/SIL53FlU9l

— Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

“SANTÉ !”

The vets celebrate with the Larry O’Brien Trophy! pic.twitter.com/CXJfEnHcAi

— NBA (@NBA) June 13, 2023

“Les vétérans célèbrent avec le trophée Larry O’Brien.”

Congrats to the Joker and the @nuggets on a franchise-first NBA Championship. pic.twitter.com/Bp81FtWFEE

— Nike Basketball (@nikebasketball) June 13, 2023

“Bravo au Joker et aux Nuggets pour le premier titre de l’histoire de la franchise.”